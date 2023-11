Otages à Gaza. Que faudra-t-il pour les libérer ? : RADIO NATIONALE PUBLIQUE

basculer la légende Maya Levin pour NPR

Maya Levin pour NPR

TEL AVIV, Israël — Shmuel Brodutch est désormais assis chaque jour sous une tente devant le quartier général militaire israélien, avec une seule exigence de ses dirigeants : conclure un accord avec le Hamas pour la libération de ses trois jeunes petits-enfants et de sa belle-fille.

“La seule façon de les ramener sains et saufs est de parvenir à un accord”, a déclaré Brodutch.

Les États-Unis cherchent à faire une pause dans la guerre Hamas-Israël, afin de permettre la libération des quelque 240 otages faits prisonniers à l’intérieur de Gaza lors du massacre meurtrier de quelque 1 400 personnes par le Hamas dans le sud d’Israël le 7 octobre.

De nombreux Israéliens défendent une idée de grande envergure : un échange historique de prisonniers dans le cadre duquel Israël libérerait tous ses prisonniers et détenus palestiniens dans les prisons israéliennes.

“Tout en échange de tout”, dit l’affiche que Brodutch tient sous sa tente.

Le Hamas a jusqu’à présent libéré quatre otages grâce à la médiation du Qatar. Il a appelé à un grand échange de prisonniers pour libérer les autres. Israël affirme qu’aucun accord de ce type n’est sur la table.

Pourtant, un récent sondage d’opinion israélien révèle que près des deux tiers des Israéliens interrogés soutiennent un échange de prisonniers. Un autre sondage a révélé des opinions partagées, mais aucune opposition écrasante.

Les troupes terrestres israéliennes ont réussi à libérer un soldat otage après leur incursion à Gaza, mais il est peu probable que les troupes puissent en libérer des centaines d’autres, le Hamas étant soupçonné de les retenir dans son labyrinthe de tunnels et de chambres souterraines.

“Si l’armée veut les libérer, un grand pourcentage d’entre eux seront morts. Je ne veux pas récupérer mes petits-enfants sous forme de cadavres”, a déclaré Brodutch à propos de ses petits-enfants âgés de quatre, huit et dix ans.



basculer la légende Maya Levin pour NPR

Maya Levin pour NPR



basculer la légende Maya Levin pour NPR

Maya Levin pour NPR

Israël a déjà procédé à des échanges de prisonniers

Il existe un précédent à l’idée d’un échange de prisonniers.

En 2011, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a accepté un échange avec le Hamas, libérant plus de 1 000 prisonniers palestiniens détenus en Israël en échange de la libération du soldat israélien captif Gilad Shalit, détenu par le Hamas à Gaza pendant cinq ans.

L’un des prisonniers libérés dans le cadre de cet échange est désormais le chef du Hamas à Gaza, Yahya Sinwar, qu’Israël accuse d’avoir aidé à organiser l’attaque du mois dernier.

Cette histoire explique pourquoi certaines familles israéliennes s’opposent à un échange de prisonniers.

Le frère d’Emuna Nisim Libman est détenu à Gaza, mais elle n’est pas favorable à un échange de prisonniers pour le récupérer.

“Mon frère me manque de tout mon cœur, mais nous savons qu’un cessez-le-feu et un échange de prisonniers sont destructeurs pour l’avenir de nos enfants”, et pourraient conduire à une nouvelle attaque du type du 7 octobre, a-t-elle déclaré dans un récent communiqué. vidéo.



basculer la légende Maya Levin pour NPR

Maya Levin pour NPR



basculer la légende Maya Levin pour NPR

Maya Levin pour NPR

La famille et les amis des otages marchent sur une ligne fine

Un effort de plaidoyer massif a été lancé par le groupe principal représentant la famille et les amis des otages israéliens. Le groupe a pris soin de ne pas adopter de position officielle sur la manière dont Israël devrait obtenir leur libération.

“Nous ne sommes pas occupés à dire au gouvernement ou à d’autres responsables comment procéder”, a déclaré Shiri Grosbard, dont la collègue Sasha Trupanov a été prise en otage. “Nous voulons juste qu’ils rentrent à la maison.”

Mais les familles ont intensifié la pression sur le gouvernement israélien, exigeant des rencontres avec Netanyahu et accusant le gouvernement de ne pas donner la priorité à la libération de leurs proches plutôt qu’aux bombardements militaires israéliens sur Gaza, qui ont coûté la vie à au moins 10 000 Palestiniens, selon Gaza. responsables de la santé.

Individuellement, les familles prônent de plus en plus l’idée d’un échange de prisonniers avec le Hamas pour ramener leurs proches chez eux.

“Certainement”, ont déclaré Malki et Shelly Shemtov, dont le fils, Omer, a récemment eu 21 ans en captivité au Hamas.



basculer la légende Maya Levin pour NPR

Maya Levin pour NPR



basculer la légende Maya Levin pour NPR

Maya Levin pour NPR

À quoi pourrait ressembler un échange de prisonniers

Un échange global de prisonniers pourrait permettre à Israël de libérer tous ses prisonniers palestiniens.

Environ 6 700 détenus sont détenus en Israël pour ce que l’on appelle des délits de sécurité. Cela comprend environ 560 personnes condamnées à perpétuité pour le meurtre de civils et de soldats israéliens au fil des décennies, selon Qadoura Fares, un Palestinien…