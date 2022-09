OT7 Quanny sort un nouveau single “Dame Lillard”

L’artiste philly OT7 est de retour avec son dernier single produit par Pyro-25 et dédié à un vétéran de la NBA intitulé “Dame Lillard”.

À l’heure actuelle, Philly a plusieurs artistes hip-hop qui gagnent rapidement du terrain et attirent l’attention sur les réseaux sociaux. Le dernier rappeur de Philadelphie au bord de la célébrité est Ot7 Quanny. Alors que Philly devient la ville à surveiller alors que la vague grandit, Quanny devrait être au sommet de la vague qui finira par atteindre les masses.

Ot7 Quanny Dernier single “Dame Lillard” rend hommage au vétéran de la NBA avant la saison à venir

Le dernier single d’Ot7 Quanny est la chanson parfaite pour l’automne et le début des saisons NBA 2022-2023. Le seul “Dame Lillard» est produit par PYRO-Z5 et met en lumière le don de QUanny de pouvoir changer de style tout en livrant des barres. Il va également sans dire que la chanson est prête pour une course massive sur Tik-Tok qui ne fera qu’augmenter sa visibilité. Le thème de la piste et du message est de terminer le 4ème trimestre en force avec le titre de la chanson. Nous sommes en septembre avec seulement quelques mois devant nous et “Dame Lillard» est la piste parfaite pour nous pousser tous à terminer 2022 en force.

Vous pouvez écouter “Dame Lillard” dessous.