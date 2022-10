Oswegoland Senior & Community Centre hébergeant un forum Medicare gratuit – Shaw Local

Le Oswegoland Senior & Community Center accueillera son forum annuel gratuit sur l’assurance-maladie de 9 h à 11 h 30 le mardi 25 octobre, au niveau supérieur du centre au 3525 Route 34, Oswego. Le forum sera également présenté via Zoom.

Le forum annuel sur l’assurance-maladie est un rendez-vous incontournable pour les nouveaux venus dans l’assurance-maladie et pour les bénéficiaires actuels. Un groupe d’experts présentera les plans de supplément et d’avantages, les mises à jour de Medicare 2023, le séjour à l’hôpital et après l’hôpital/Medicare, les avantages pour les anciens combattants/Medicare et les vaccinations/Medicare.

Le Forum Medicare est organisé par Oswegoland Senior & Community Center et Senior Services Associates. Le forum et les rafraîchissements du matin sont parrainés par Alden de Waterford.

Une inscription préalable est requise pour les invitations en personne et virtuelles. Pour vous inscrire, appelez le Oswegoland Senior & Community Centre au 630-554-5602 avant midi, le vendredi 21 octobre.