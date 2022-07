Oswegoland Senior and Community Centre maintenant ouvert pour la programmation – Shaw Local

Le centre pour personnes âgées et communautaires d’Oswegoland est maintenant ouvert et dessert les personnes âgées et la communauté de 9 h à 13 h du lundi au vendredi dans le nouvel établissement situé au 3525, route 34 à Oswego, l’ancien poste de police d’Oswego.

La programmation actuelle comprend de nombreuses classes d’exercices; des activités comme le bingo, le dime jingle, le bridge ; éducation financière et histoire; examens de santé ; séances de soutien de groupe ; et plus. Une bibliothèque de prêt et une boutique de cadeaux sont en cours d’aménagement. Tout le monde est invité à visiter OSCC pour une visite.

Depuis juillet 2020, le Senior Center est installé dans deux emplacements temporaires et s’est associé à de nombreuses entités communautaires locales pour poursuivre la programmation de base. Le conseil d’administration et le personnel de l’OSCC sont ravis d’avoir leur propre espace pour offrir des programmes et des services.

Visite oswegoseniorcenter.org pour des offres de programmation complètes. Pour plus d’informations, appelez le 630-554-5602.