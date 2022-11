Oswegoland Park Foundation remet un chèque de 25 000 $ au district du parc pour aider les familles locales dans le besoin – Shaw Local

L’Oswegoland Park Foundation (OPF) a, pour la deuxième fois, entièrement financé le programme d’aide financière de l’Oswegoland Park District.

Lors d’une présentation à la direction du district du parc le 27 octobre, la présidente de l’OPF, Karen Kelly, et le membre du conseil d’administration, Sudeb Chatt, ont remis un chèque de 25 000 $ pour couvrir les dépenses des familles et des individus locaux qui comptent sur le programme pour couvrir les coûts de Kids Connection, équipe et individu sports et autres activités disponibles dans le district du parc d’Oswegoland.

“En tant que bras de collecte de fonds du district du parc, nous sommes ravis de soutenir à nouveau cet important programme cette année”, a déclaré Kelly dans un communiqué de presse. “Je m’en voudrais de ne pas remercier notre incroyable communauté de la région d’Oswegoland qui a contribué et continue de contribuer à notre campagne” Back to Basics “qui finance des programmes comme celui-ci.”

Le premier don de 25 000 $ de la Fondation Oswegoland Park au programme d’aide financière a eu lieu en 2020, alors que tant de familles retournaient au travail mais avaient peu de revenus disponibles pour payer la garde d’enfants alors que l’école était encore éloignée. À l’époque, le don était destiné à aider à décharger les coûts des services Kids Connection, le programme de garde d’enfants récréatif toute la journée offert par le district du parc.

Ces fonds ont duré au-delà du besoin initial et ont aidé encore plus de familles à payer les cours et les activités jusqu’en 2021. Ce succès a inspiré OPF à s’engager à financer le programme à l’avenir.

“C’est un partenariat comme celui-ci qui renforce notre communauté et les services de notre district du parc”, a déclaré Tom Betsinger, directeur des loisirs du district du parc d’Oswegoland. “Nous sommes extrêmement reconnaissants envers la fondation et son travail pour soutenir ceux qui utilisent nos services.”

En plus de la campagne de financement “Back to Basics”, la Oswegoland Park Foundation collecte également des fonds pour soutenir les programmes liés au golf offerts par le district du parc par le biais de sa Classique de golf annuelle Leon McNair, qui rend hommage à l’un des anciens citoyens les plus aimés d’Oswego et défenseur du golf. accessibilité. En septembre dernier, OPF a recueilli près de 30 000 $ lors de l’événement annuel.

Pour en savoir plus sur la Oswegoland Park Foundation et sur la manière dont vous pouvez soutenir la campagne « Back to Basics », visitez oswegolandparkdistrict.org/get-involved/foundation/.