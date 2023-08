Oswegoland Fishin’ Fools meeting le 7 août à Oswego – Shaw Local

Le Oswegoland Fishin ‘Fools Club se réunira à 19 h le 7 août dans la salle communautaire du département de police d’Oswego, 3355 Woolley Road à Oswego.

Le conférencier invité Phil Piscitello a 50 ans d’expérience en tant que pêcheur multi-espèces sur glace et en eau libre. Piscitello est guide de pêche, maître-capitaine et conférencier, guidant dans le nord de l’Illinois et le sud du Wisconsin. Il est également un invité régulier de l’émission de radio « Chauncey’s Great Outdoors » et de l’émission de télévision « MidWest Outdoors ». Piscitello a pêché dans les cinq Grands Lacs et dans de nombreuses rivières, lacs et réservoirs majeurs du Midwest.

Les frais pour les invités non membres sont de 10 $.

L’Oswegoland Fishin’ Fools est un club de pêche multi-espèces ouvert aux hommes et aux femmes avec des abonnements familiaux disponibles. L’adhésion au club est de 40 $ par année avec des tarifs réduits pour les adhésions mari et femme et la famille. Il y a huit voyages de pêche de club par an et le groupe organise la clinique de pêche pour enfants PrairieFest du district d’Oswegoland Park et des événements de pêche avec papa.