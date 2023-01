Oswego Village Board OKs subdivision avec complexe d’appartements de 480 unités, lot de la station Metra en vote divisé 5-1 – Shaw Local

Le plus récent développement résidentiel du village d’Oswego comprendra un complexe d’appartements de 480 unités, jusqu’à 164 maisons unifamiliales et une future gare ferroviaire de banlieue Metra.

Le conseil d’administration du village a approuvé un accord de développement pour la gare de Toscane lors d’un vote de 5 contre 1 lors d’un 10 janvier. L’administrateur Brian Thomas a exprimé le seul vote négatif.

Les plans initiaux pour la parcelle de 100 acres en forme de L à l’envers à l’angle sud-ouest d’Orchard Road et de Tuscany Trail ont été présentés pour la première fois au village en 2014. Le projet est actuellement développé par Abby Properties, LLC. d’Yorkville.

Plan du site de la gare de Toscane, un développement résidentiel et possible future gare ferroviaire de banlieue Metra à l’angle sud-ouest d’Orchard Road et de Tuscany Trail à Oswego. (Photo fournie par le village d’Os)

Les appartements constitueront la première phase du projet.

Les promoteurs construiront 13 immeubles d’appartements de trois étages sur 39 acres dans la partie nord-ouest du lot qui abriteront 156 unités d’une chambre et 324 unités de deux chambres.

L’avocat Vince Rosanova, représentant les promoteurs, a déclaré au conseil que les loyers iront de 1 600 $ à 1 800 $ par mois pour les logements d’une chambre et de 2 100 $ à 2 400 $ pour les logements de deux chambres. Il a déclaré que la fourchette de revenus cible pour les locataires se situerait entre 57 000 $ et 87 000 $.

Les plans désignent également 7,8 acres à des fins commerciales dans le coin nord-est du site le long d’Orchard Road, 18,78 acres de propriété villageoise sur la partie sud pour un stationnement devant desservir une station Metra, 2,2 acres pour un parc et 30 acres à l’ouest. pour un futur développement résidentiel unifamilial.

Plan du site pour le développement de la gare de Toscane. Le vert signifie des appartements, la section rouge sera une entreprise commerciale, le violet signifie un terrain de parc, la section bleue est une propriété appartenant au village et le jaune est un futur développement unifamilial. (Photo fournie par le village d’Os)

Le terrain est actuellement zoné M-1 (fabrication) et R-1 (résidentiel unifamilial), et les promoteurs ont demandé le rezonage du terrain en R-4 (résidentiel général) et B-3 (commercial), pour permettre les développements proposés .

Le rezonage a été approuvé lors du même vote que l’accord de développement du 10 janvier.

Kit Kuhrt, membre du conseil d’administration, a demandé combien de maisons unifamiliales seront construites dans le cadre du développement.

L’administrateur du village, Dan Di Santo, a déclaré que l’accord de développement final approuvé ne comprend que la phase de développement de l’appartement et du commerce et que la partie de la maison unifamiliale sera achevée dans une phase ultérieure.

Alors que les développeurs devront revenir pour obtenir l’approbation du conseil pour commencer la prochaine phase de construction, le plan approuvé par le conseil prévoit jusqu’à 164 maisons unifamiliales.

Rosanova a déclaré qu’il s’attend à ce que la première phase de développement commence rapidement, en commençant la construction au printemps et en faisant construire les premiers bâtiments et le club-house à l’automne.

L’administrateur du village, James Marter II, a posé des questions sur le calendrier prévu pour les futures phases de construction.

Les promoteurs s’attendent à ce que les appartements se remplissent rapidement une fois qu’ils sont construits, et Rosanova a déclaré qu’il supposait que les promoteurs seraient de retour devant le conseil d’administration dans les 12 à 18 prochains mois pour demander l’approbation des maisons unifamiliales.

Di Santo a déclaré qu’en vertu d’un accord précédent, le village avait acquis une parcelle de 15 acres à l’angle sud-est du site pour un futur site Metra pour 2,45 millions de dollars à rembourser par le biais de crédits de frais d’impact une fois le terrain développé.

Les promoteurs ont augmenté la taille du terrain du village à 18,78 acres, ce qui permettra la construction de jusqu’à 1 582 places de stationnement, afin de mieux s’aligner sur les futurs plans Metra et de fournir un stationnement supplémentaire pour l’installation de divertissement en plein air Venue 1012 du village au sud.

Di Santo a déclaré que les 4,78 acres supplémentaires ne coûteraient rien au village et que la dette de 2,45 $ serait payée avec seulement une partie des 6 millions de dollars de frais d’impact totaux estimés que le projet générerait pour le village.

Les promoteurs construiront un feu de circulation au coin de Tuscany Trail et Orchard Road, ainsi qu’une zone de gestion des eaux pluviales pour la parcelle du village dans le cadre de leur développement, sans frais pour le village.

Rosanova a déclaré que pour le développement commercial, ils sont déjà en pourparlers avec un restaurant et qu’ils chercheront à faire venir une petite épicerie et une pharmacie.

Les 2,2 acres d’espace de parc comprennent un parc pour chiens, un petit parc qui s’ajoutera au parc de sentiers de Toscane existant appartenant au district du parc d’Oswegoland, des terrains de pickle ball et de nombreux sentiers pédestres et pistes cyclables.

L’accès aux appartements se fera par deux rues s’étendant au sud du sentier de la Toscane, appelées Montalcino Drive à l’ouest et Siena Avenue à l’est.

Un autre lecteur d’accès appelé Pienza Place s’étendra à l’ouest d’Orchard Road. L’accès à Pienza Place se fera uniquement à droite en entrant dans la gare de Toscane et en sortant sur Orchard Road.

Un rond-point sera construit près du centre de la première phase de développement à ce qui sera l’intersection de la place Pienza et de l’avenue Siena.

Un club-house sera situé au centre du site avec des piscines intérieure et extérieure, une aire de jeux, un centre de remise en forme, un centre de soins pour animaux de compagnie et plus de commodités.

Kuhrt a déclaré qu’avec tout le développement en cours à Montgomery, avec la réouverture des entrepôts et la construction d’autres, il y aura un besoin croissant d’appartements dans la région.

“Je crois qu’il va y avoir un besoin de logements et ce développement ici va être parfait pour cela”, a déclaré Kuhrt.

Après le vote, l’administrateur Brian Thomas s’est affronté avec Jennifer Jones-Sinnot, membre du conseil d’administration, et le président du village Troy Parlier.

“Cela va être sur vous en tant que conseil”, a déclaré Thomas, se référant au projet et pointant un index vers l’extérieur. «Comme je vous l’ai déjà dit, je ne veux aucune mauvaise volonté pour vos décisions, je veux que ce soit l’une des meilleures décisions qu’Oswego ait jamais prises, mais ces développements sont trop rapides et trop tôt.

“Quelle est l’urgence de les mettre en place en ce moment?” Thomas a continué. « Je ne comprends pas. Pourquoi ne pouvons-nous pas appuyer sur le bouton pause ? »

“Brian, vous avez fait une motion en 2020 alors que je ne faisais même pas partie de ce conseil et que vous avez soutenu la Toscane”, a déclaré Jones-Sinnot. « Je n’aime pas le fait que vous vous soyez assis là à de nombreuses reprises et que vous nous ayez pointé du doigt. Nous sommes tous des adultes.

Jones-Sinnot a déclaré qu’elle était très impliquée dans la communauté car elle vit du même côté du village. Elle a dit qu’elle a passé des années à écouter les besoins des résidents et croit que les gens d’Oswego sont prêts pour plus de développement et plus d’options.

“Je ne vais pas mettre un barrage routier sur Orchard Road et ne pas laisser d’autres personnes entrer dans cette communauté et découvrir tout ce qui s’y trouve”, a déclaré Jones-Sinnot. “C’est la meilleure communauté cachée qui soit.”

“Je m’excuse certainement”, a déclaré Thomas à Jones-Sinnot. “Je n’aurais pas dû faire ça, c’était hors de mon caractère.”

Parlier a déclaré qu’il pense que la gare de Toscane sera exceptionnelle pour Oswego, soulignant les revenus qu’elle apportera au district scolaire et au village, avant de répondre aux commentaires de Thomas.

“En 2020, Brian, vous avez non seulement fait la motion pour cela, mais vous avez voté oui”, a déclaré Parlier. “C’était toi, donc tu dois retourner dans les banques de mémoire.”