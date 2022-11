Oswego Village Board approuve l’achat de quatre voitures de police au coût de 162 240 $ – Shaw Local

Le conseil du village d’Oswego a approuvé l’achat de quatre voitures d’escouade pour le service de police au coût de 162 240 $ lors d’une réunion le 1er novembre.

Le chef de la police, Jeff Burgner, a déclaré que son département était proactif dans l’achat de voitures d’escouade en raison des longs retards sur les commandes ces dernières années.

L’achat intervient après que le personnel du service de police a été informé qu’une commande passée en mars pour quatre voitures d’escouade Ford Interceptor 2022 a été annulée, et qu’ils devraient soumettre une nouvelle commande pour les modèles 2023.

Selon une note de service de la réunion du 1er novembre, le personnel du service de police a contacté quatre concessionnaires différents pour obtenir des devis pour acheter quatre escouades afin de compenser la commande annulée. Le revendeur avec le prix le plus bas était Currie Motors de Frankfort.

Ford Motor Company a augmenté le coût des équipes depuis la commande en mars. Les nouvelles voitures d’équipe coûtent 5 802,00 $ de plus que les équipes initialement commandées en mars 2022, poursuit le mémo.

Le conseil d’administration a approuvé l’achat de quatre nouvelles escouades d’intercepteurs Ford Utility 2023 auprès de Currie Motors sans discussion dans le cadre de leur programme de consentement.

Tout le matériel d’urgence pour les quatre escouades a été commandé et livré. Le financement des véhicules provenait du budget de l’exercice 2022 du ministère.

Six semaines plus tôt, lors d’une réunion du conseil d’administration du village le 20 septembre, le conseil avait approuvé l’achat par le service de police de trois véhicules identiques.

Le chef adjoint Kevin Norwood s’est présenté devant le conseil du village, après avoir été avisé que quatre véhicules commandés en mars n’allaient probablement pas être disponibles, et a demandé au conseil d’approuver l’achat de trois véhicules entre-temps.

Norwood a informé le conseil d’administration que le département avait la possibilité d’acheter trois véhicules supplémentaires à Morrow Brothers qui arriveraient en janvier 2023 s’ils soumettaient la commande d’ici le mercredi 21 septembre.

Le conseil d’administration a voté à l’unanimité pour autoriser l’achat de trois voitures et équipements de l’escouade Ford Utility Interceptor 2023 à Morrow Brothers Ford pour 200 730 $, le financement provenant du budget de l’exercice 2024.

Le président du village, Troy Parlier, a comparé la commande de véhicules en septembre à une police d’assurance, car les véhicules de police actuellement utilisés ne sont pas en mauvais état.

Parlier a déclaré que dans le meilleur des cas, le ministère recevra de nouveaux véhicules un an plus tôt, et dans le pire des cas, il devra continuer à essayer d’acheter des véhicules dans les années à venir.