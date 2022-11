Oswego utilisera une subvention de 20 000 $ pour payer les lecteurs de plaques d’immatriculation à quatre intersections – Shaw Local

Le village d’Oswego ajoutera bientôt quatre caméras supplémentaires de reconnaissance de plaque d’immatriculation aux intersections clés aux frontières du village.

Le conseil du village a approuvé un accord entre Flock Group Inc. et le service de police d’Oswego pour l’installation de quatre caméras LPR lors de sa réunion du 1er novembre.

L’accord a été approuvé par un vote de 5 contre 1, l’administrateur James Marter II ayant émis le seul vote négatif.

La police d’Oswego a déjà accès à plusieurs appareils LPR installés par KenCom, le service de répartition d’urgence 911 du comté de Kendall. KenCom a engagé Flock Group Inc. pour l’installation et la location de dix appareils LPR dans tout le comté, y compris plusieurs appareils LPR dans et autour d’Oswego.

Le personnel du service de police faisait partie du comité KenCom qui a mis en œuvre le programme KenCom LPR, qui est actuellement opérationnel depuis septembre, selon une note du personnel.

Les quatre caméras LPR nouvellement louées seront contrôlées par la police d’Oswego indépendamment du système KenCom LPR.

Le chef de la police d’Oswego, Jeff Burgner, a déclaré que son département poursuivait l’ajout de caméras LPR depuis un certain temps.

En juin et novembre 2020, le personnel du service de police a fourni au conseil du village des informations sur les dispositifs de LPR et sur la manière dont ils peuvent être utilisés par le service de police pour aider à la prévention du crime, aux enquêtes et à l’application des règles de stationnement.

Les appareils liront en permanence les plaques et compileront les données, puis les recouperont avec les données criminelles relatives aux véhicules ou aux plaques d’immatriculation liées aux personnes à risque.

Burgner a déclaré que les caméras LPR sont souvent utilisées par les forces de l’ordre pour identifier et récupérer les véhicules volés et les personnes disparues. Ils sont également un outil efficace pour identifier et appréhender les suspects dont le type de véhicule ou la plaque d’immatriculation est connu.

En septembre 2021, le personnel des services de police a demandé une subvention LPR par l’intermédiaire du National White Collar Crime Center (NW3C), qui est partiellement financé par le ministère américain de la Justice.

La note de service du personnel indique que le 21 septembre de cette année, le personnel du service de police d’Oswego a été avisé que le service avait reçu une subvention pour louer quatre appareils LPR de Flock Group Inc. pendant deux ans pour un montant de 20 833 $.

Conformément à l’accord, le financement de la subvention devrait s’étendre d’octobre 2022 à octobre 2024. Le financement de la subvention couvrira l’installation.

Avec l’acceptation de la subvention approuvée par le conseil du village, le personnel travaillera avec Flock Group Inc. pour obtenir les permis appropriés et travailler à l’installation.

Burgner a déclaré qu’ils seront sur quatre routes principales entrant dans le village :

En direction sud sur le chemin Douglas près de la route 30.

En direction nord sur le chemin Douglas près de la route 34.

En direction du sud sur Boulder Hill Pass, juste au nord de la route 34.

En direction nord sur Washington Street entre Grove Road et la Route 71.

Burgner a déclaré qu’il espère que dans environ cinq semaines, les dispositifs LPR seront installés et opérationnels sur les routes du village.

À l’expiration du bail, le village aura la possibilité de demander à Flock Group Inc. de retirer les appareils ou de poursuivre le financement aux frais du village, à moins qu’une subvention supplémentaire ne devienne disponible.