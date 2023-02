Oswego se rallie tard pour évincer Joliet West – Shaw Local

OSWEGO – Mitch Blocker a lancé un panier de 19 verges avec 18,9 secondes à jouer vendredi soir pour donner à Oswego une victoire de 10-9 sur Joliet West lors du premier tour des éliminatoires de football de classe 8A.

Avec la façon dont la défense de l’Ouest jouait, cela semblait être un résultat improbable après que Terrence Neal des Tigers ait bloqué un botté de dégagement dans la zone des buts qu’Adonnis Cousin Lee a récupéré pour un touché avec 9:32 à jouer pour étendre l’avance de 3-0 de West à 9. -0.

Oswego a ensuite conduit vers ce qui aurait été le West 16, mais le receveur éloigné Elliott Pipkin a tâtonné le ballon après avoir attrapé et le secondeur des Tigers Julius Garrett, qui était partout sur le terrain toute la nuit, a récupéré et renvoyé le ballon au Oswego 18 avec 6 :56 restant.

West (6-4) a renvoyé Oswego avec 5:07 à faire, et les Panthers (10-0) ont parcouru 34 verges en trois jeux, le quart Levi Olson frappant Pipkin avec une passe de touché de 8 verges. Le point supplémentaire du bloqueur a porté le score à 9-7 avec 4:32 à jouer.

Un jeu après une pénalité pour passeur brutal sur Oswego a gardé la prochaine possession de West en vie, le porteur de ballon des Tigers Kendrick Roach a été dépouillé alors qu’il avançait et Julian Bell des Panthers a récupéré au milieu de terrain.

Quelques jeux plus tard, Marcus Blackmon a réussi la troisième interception de West – Justin Painter a réussi les deux premiers – et les Tigers ont eu un premier essai au Oswego 47 avec 2:57 à jouer.

Cependant, la défense d’Oswego s’est à nouveau renforcée et un botté de dégagement de l’Ouest dans le vent est tombé à mort à l’Oswego 41 avec 2:04 à faire.

Sans temps mort restant, le quart-arrière des Panthers Levin Olson a complété des passes de 9 verges à Tenner Sohst, 18 verges à Benjamin Graue et 12 verges à Jamal Fomby Jr., puis a couru pour 18 verges sur un gardien pour mettre en place le premier et le but au 5.

Drew White est monté au milieu du 3, où il a été frappé par Garrett. Olson a frappé le ballon pour arrêter le chronomètre avec 0:23 à faire. Aiden Avalos, l’autre botteur d’Oswego, était sur le terrain au troisième essai lorsque West a appelé le temps mort.

Oswego est passé à Blocker, et après qu’une pénalité d’empiétement de l’Ouest ait déplacé le ballon vers la ligne de 1 1/2 mètre, il a cloué le panier gagnant à 19 mètres.

La récompense des Panthers est un match à domicile de deuxième tour contre Edwardsville, qui a battu Oak Park-River Forest, 23-20, en prolongation.

Au moment où West a marqué sur le botté de dégagement bloqué, Olson avait été 1 sur 13 en passant pour 6 verges. Il est allé 8 sur 13 pour 107 verges et le gros touché après cela. Pipkin a capté quatre passes pour 43 verges.

Les Panthers se sont précipités pour seulement 93 verges en 36 courses, mais leur défense a limité West à un filet de 92 verges en 29 tentatives. Le quart-arrière des Tigers Jaxon Aubry a complété 10 des 20 passes pour 60 verges avec une interception.

West, qui a pris une avance de 3-0 sur le panier de 31 verges de Matthew Prieboy avec 6:25 à faire en première mi-temps, a perdu une occasion en or de marquer au premier quart. Omari Ferguson a effectué un balayage de jet pour un touché apparent de 81 verges, mais une pénalité pour blocage dans le dos a été appelée à la ligne des 5 verges d’Oswego, juste avant que Ferguson ne franchisse la ligne de but.

Le ballon est revenu au 15, West a marqué un deuxième et un but au 1, mais un échappé que les Tigers ont récupéré au 4, une perte de 7 verges grâce au gros tacle de Bell et un panier manqué ont mis fin à la menace. .