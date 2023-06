Oswego SD308 verra une augmentation substantielle des recettes fiscales du développement proposé de Montgomery – Shaw Local

Le district scolaire d’Oswego SD308 devrait voir une augmentation substantielle des recettes fiscales du développement proposé de 204 acres près d’Orchard Road et de Caterpillar Drive à Montgomery.

Le projet a été discuté lors de la réunion du conseil scolaire d’Oswego le 5 juin. Comme l’a dit le surintendant adjoint des opérations du district, John Petzke, aux membres du conseil scolaire, le promoteur veut louer la moitié du terrain à une entreprise qui fabrique des polymères, des produits chimiques et des matériaux de construction et utiliser le développement pour un siège social régional, un centre de distribution, un bâtiment de fabrication , une gare de triage et un centre de conférence.

Les 100 acres de terrain restants seraient commercialisés en tant que zone de construction sur mesure pour l’entreposage, la distribution et l’entreposage frigorifique, a déclaré Petzke. Le district reçoit actuellement environ 6 444 $ par an en taxes sur les quatre parcelles proposées pour être développées, a déclaré Petzke. Sur une période de 10 ans, le district recevrait 64 440 $.

Cela passerait à environ 20 millions de dollars, soit une moyenne d’environ 2 millions de dollars par an, une fois le terrain développé, selon les estimations fournies par les responsables de Montgomery, a déclaré Petzke.

Pour stimuler le développement du terrain, le conseil du village de Montgomery a voté pour négocier un accord incitatif pour un abattement de la taxe foncière sur 10 ans à 75% pour les cinq premières années et à 50% pour les cinq années suivantes.

« Ainsi, avec une réduction proposée sur 10 ans, cinq ans à 75% et 5 ans à 50%, le district collecterait ces 20 millions de dollars et nous rendrions 12 millions de dollars », a déclaré Petzke. « Ce serait la réduction pour le promoteur et le district réaliserait 7,9 millions de dollars en revenus améliorés pour le district sur 10 ans. »

L’administration du district est favorable à l’accord de réduction proposé tant qu’il existe des protections adéquates, a déclaré Petzke, y compris « des limitations sur les défis fiscaux, qui nécessiteront des discussions supplémentaires concernant les valeurs imposables minimales ».

« L’administration recommande ces protections même si le Board of Education exprime son soutien à différentes durées ou pourcentages d’abattement », a-t-il déclaré.

Les membres du Conseil ont également déclaré qu’ils étaient généralement en faveur du projet et de l’accord de réduction proposé.