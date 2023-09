Oswego SD308 poursuivra son partenariat avec Kendall County Community Food Pantry – Shaw Local

OswegoSD308 cherche à poursuivre sa relation avec le Kendall County Community Food Pantry.

Le district scolaire et le garde-manger ont noué un partenariat au cours des dernières années scolaires. En octobre 2020, ce partenariat s’est élargi et le site satellite d’Oswego du garde-manger a ouvert ses portes dans l’ancienne école secondaire Traughber au 61 Franklin St. Le garde-manger, qui fonctionne une fois par mois, a fourni des aliments en conserve/non périssables, ainsi que des produits et du pain, aux familles vivant dans la zone de fréquentation SD308.

La fréquentation s’élève en moyenne à environ 120 familles par mois, selon les responsables du district. Le district continuera de fournir un emplacement pour le garde-manger, les étagères de la maison, les congélateurs et les réfrigérateurs pour le stockage des aliments et fournira des bénévoles pour le garde-manger.

Le garde-manger fournira des aliments périssables et non périssables, du matériel de stockage des aliments, de la signalisation et un système d’enregistrement des clients pour l’emplacement satellite. L’accord entre le district scolaire et le garde-manger, que le conseil scolaire doit approuver lors de sa réunion du 25 septembre, sera en vigueur pendant trois ans.

Plus tôt cette année, Oswego SD308 a formalisé un accord qui permettra au groupe à but non lucratif basé à Oswego, Community Cares, d’utiliser l’espace dans le même bâtiment pour poursuivre sa mission consistant à garantir que les familles disposent des fournitures scolaires dont elles ont besoin avant le retour des élèves en classe.

Lors de leur réunion du 31 juillet, les membres du conseil scolaire ont approuvé à l’unanimité un bail d’un an avec Community Cares. Comme stipulé dans l’accord, le bail peut être prolongé par tranches d’un an sur accord écrit entre le district scolaire et Community Cares.

Community Cares collabore avec le district depuis 2019. L’accord permettra au groupe d’utiliser l’espace du bâtiment pour exploiter/coordonner les articles de soins personnels sur une base mensuelle, pendant que le garde-manger sera opérationnel de septembre à juin. En plus de fonctionner pendant que le garde-manger est en marche, Community Cares utilisera le bâtiment en juillet et août pour organiser et faciliter son programme de sacs à dos pour la rentrée.

« Cet accord vise simplement à formaliser cet espace et ce partenariat alors que nous cherchons à travailler côte à côte pour répondre aux besoins de nos familles à l’avenir », a déclaré Theresa Komitas, directrice des communications et des relations publiques du district, aux membres du conseil scolaire. leur réunion du 10 juillet.