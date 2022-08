Oswego SD308 OK accorde un terrain avec un village pour un rond-point près de l’école secondaire Oswego East – Shaw Local

OSWEGO – Un accord a été conclu qui fournira au village d’Oswego une parcelle de terrain dont il a besoin pour construire un rond-point à une intersection dangereuse près de l’école secondaire Oswego East.

Le conseil scolaire du district scolaire 308 d’Oswego a approuvé le plan aux petites heures du 9 août, lors d’une réunion qui a commencé la veille au soir et s’est déroulée bien après minuit.

Dans le cadre de l’accord, le district scolaire remettra une propriété de 2,95 acres près de l’intersection des routes Wolf’s Crossing et Harvey, en échange d’un crédit de 75 500 $ pour une dette de 162 000 $ qui, selon les responsables du village, est due par le district pour l’amélioration de la sécurité routière. .

Le conseil du village d’Oswego doit ratifier l’accord avant le 30 août, ou bien payer au district scolaire 75 500 $ pour la propriété, en vertu de la résolution approuvée par le conseil scolaire.

Le rond-point sera un élément clé d’un plan ambitieux de 70 millions de dollars du village pour reconstruire et élargir les quatre miles de Wolf’s Crossing de la route 34 à Oswego à l’est jusqu’à Eola Road à Aurora.

Le terrain à fournir par le district scolaire est nécessaire pour le drainage et la rétention des eaux pluviales dans le cadre du projet de chaussée.

Au début de la réunion du conseil scolaire, l’administrateur du village d’Oswego, Dan Di Santo, et la directrice des travaux publics, Jennifer Hughes, ont comparu devant le conseil scolaire pour acquérir la propriété.

Di Santo a souligné les partenariats passés entre le village et le district scolaire.

« Wolf’s Crossing est également un partenariat », a déclaré Di Santo au conseil scolaire.

Le village demandait à la commission scolaire de simplement faire don du terrain, mais aurait accepté de payer directement le district pour la propriété, a déclaré Di Santo.

Plus tard, Di Santo a déclaré qu’il était satisfait de l’accord.

« C’est un projet mutuellement bénéfique. Nous sommes heureux que le district soit prêt à aller de l’avant », a déclaré Di Santo. “Ce compromis est préférable au village qui paie au comptant.”

Hughes a déclaré que le projet Wolf’s Crossing, qui est divisé en 10 segments afin d’étaler le coût massif dans le temps, transformera une route rurale à deux voies en une artère urbaine à quatre voies avec une médiane centrale et des voies de virage.

Les travaux de reconstruction et d’élargissement de la section de la chaussée entre les routes DeVoe et Harvey commenceraient au printemps prochain et devraient être achevés d’ici la fin de l’année scolaire, a déclaré Hughes.

La construction du rond-point commencerait après la fin des cours au printemps et se terminerait plus tard à l’automne 2023, a déclaré Hughes.

Des mesures seraient prises pour empêcher ou décourager les automobilistes de tenter de traverser la subdivision voisine de Prescott Mills pendant que l’intersection est fermée pour les travaux, a déclaré Hughes.

Le coût de la section DeVoe-Harvey des travaux, ainsi que du projet de rond-point, est estimé à environ 8 millions de dollars.

Le directeur financier du district scolaire, John Petzke, a déclaré au conseil qu’en 2003, le district avait conclu un accord d’annexion pour payer 25% du coût d’un feu de signalisation à l’intersection de Harvey et Wolf’s Crossing.

Le coût actuel d’un feu de circulation est estimé à 500 000 $ et la part de 25 % de l’école aurait pu se situer entre 160 000 $ et 200 000 $, a déclaré Petzke.

“Le coût d’un rond-point, non couvert par l’accord d’annexion, est nettement supérieur à celui d’un feu de signalisation, mais les avantages pour nos étudiants qui utilisent Wolf’s Crossing Road seront mieux servis avec cette solution”, a déclaré Petzke.

Notant qu’il est prévu de construire des ronds-points ailleurs dans le comté de Kendall, le rond-point Harvey-Wolf’s Crossing offrira aux étudiants en éducation à la conduite du district une occasion parfaite d’apprendre comment négocier les intersections circulaires, a déclaré Petzke.

Le conseil scolaire avait un long programme, avec des points d’action placés à la fin. La réunion s’est étirée pendant des heures après l’heure de début de 19h15. Vers 12 h 45, le conseil a voté pour approuver l’accord foncier sur un vote de 6 contre 1.

Techniquement, l’accord foncier a été approuvé en tant qu’amendement à l’accord de 2003. L’amendement stipule que le village et la commission scolaire doivent signer l’arrangement avant le 30 août.

Ceux qui ont voté en faveur de l’accord étaient le président du conseil d’administration LaTonya Simelton et les membres Alison Swanson, Eugene Gatewood, Jennifer Johnson, Dominick Cirone et Jared Ploger. Le membre du conseil d’administration Lauri Doyle a voté non.