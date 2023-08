Oswego SD308 en partenariat avec le programme BackPack de la Northern Illinois Food Bank – Shaw Local

Oswego SD308 commencera l’année scolaire 2023-24 en partenariat avec le programme BackPack de la Northern Illinois Food Bank, selon un communiqué de presse du district.

Le programme BackPack, offert par le biais des programmes alimentaires NIFB, est un programme gratuit qui offre aux familles identifiées des aliments non périssables chaque semaine pour aider à réduire la faim pendant le week-end.

« Je suis très heureuse de pouvoir faire partie de ce partenariat et de cette initiative avec la banque alimentaire du nord de l’Illinois », a déclaré Michelle Earley, coordonnatrice de la sensibilisation de la famille et de la communauté SD308, dans le communiqué. « Ce programme contribue à accroître notre portée visant à réduire la faim et l’insécurité alimentaire dans notre district. Nous continuerons à organiser des distributions mensuelles sur le site satellite du garde-manger communautaire du comté de Kendall, ainsi que des distributions du garde-manger mobile de la banque alimentaire du nord de l’Illinois tout au long de l’année.

À partir du vendredi 8 septembre, SD308 lancera un projet pilote d’un an du programme BackPack dans les écoles élémentaires de Long Beach et Boulder Hill. Les écoles ont été identifiées en fonction du pourcentage de familles dans la population de leur école qui ont droit à des déjeuners gratuits ou à prix réduit.

Le vendredi après-midi, avant le départ, les étudiants recevront un sac à dos discret de denrées non périssables pour aider à compléter les repas du week-end de leur famille. Les élèves rendront les sacs à dos vides à leur école respective le lundi.

« Nous savons qu’il est important que les besoins essentiels soient satisfaits, tels que l’accès à la nourriture, pour que les élèves se trouvent dans un espace mental dans lequel ils peuvent apprendre », a déclaré le surintendant Andalib Khelghati dans le communiqué. « Notre impact s’étend au-delà de la salle de classe, et ce nouveau programme en est un excellent exemple. »

Le programme collectera régulièrement des données au cours de l’année dans les deux écoles dans l’espoir qu’après avoir appris du pilote, il pourra être étendu à d’autres écoles élémentaires du district.