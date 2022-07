Oswego pourrait commencer à travailler sur le rond-point de Wolf’s Crossing, Harvey Road cet automne – Shaw Local

La construction d’un rond-point à l’intersection achalandée de Wolf’s Crossing Road et Harvey Road à Oswego près de l’école secondaire Oswego East pourrait commencer dès cet automne.

La planification des améliorations au chemin Wolf’s Crossing est en cours depuis plusieurs années. Le village s’est d’abord approprié le financement du projet de rond-point à l’automne 2020, et les responsables envisageaient initialement un début de construction au printemps 2023.

L’administrateur du village, Dan Di Santo, a déclaré que bien que des progrès soient réalisés, le village doit encore acquérir une emprise supplémentaire avant que la construction puisse commencer.

Anticipant la finalisation de l’acquisition du terrain dans les semaines à venir, Di Santo a déclaré que le projet serait sur la bonne voie pour faire l’objet d’une offre en septembre, avec une première pelletée de terre cet automne.

Di Santo a déclaré que s’ils ne parvenaient pas à un accord avec les propriétaires fonciers à temps, ils lanceraient probablement une offre en novembre et inaugureraient les travaux au printemps 2023.

L’élargissement de la route à Harvey Road, l’installation du rond-point et la construction de la conduite d’eau principale comprendront le premier d’un segment de 10, Plan de 64 millions de dollars pour reconstruire et élargir le chemin Wolf’s Crossing entre la route 34 à Oswego et le chemin Eola à Aurora.

Le premier segment s’étendra de juste à l’ouest de Harvey Road jusqu’à juste à l’est de Devoe Drive, qui sera élargi à quatre voies.

En mars, Jennifer Hughes, ingénieure et directrice des travaux publics du village, a déclaré que l’objectif du village était d’achever le premier segment d’ici Thanksgiving 2023.

Le projet est financé par une combinaison de fonds fédéraux et étatiques pour les autoroutes et de contributions des développeurs.