Oswego ouvre les yeux avec le blanchissage de Neuqua Valley – Shaw Local

Brian Cooney fait partie du programme de football d’Oswego depuis près de trois décennies et a donc été entraîneur lors d’innombrables grands matchs.

Mais l’entraîneur-chef de 12e année avait l’enthousiasme d’un enfant jouant son premier match universitaire lors du match d’ouverture de la saison vendredi dernier à Neuqua Valley.

« J’ai partagé avec l’équipe, je suis à Oswego depuis 26 ans, j’ai participé à des matchs importants, des matchs à enjeux élevés, je leur ai dit que [Friday] Ce n’était pas le match le plus important – mais je n’ai jamais été aussi impatient de sortir et de me mettre au travail », a déclaré Cooney, « et les enfants correspondaient à cette mentalité. Du premier coup d’envoi jusqu’à la dernière minute, ils ont vraiment appuyé sur la pédale et se sont mis au travail.

Cette mentalité de lunchpail s’est traduite par l’un des résultats les plus révélateurs du week-end.

Oswego, après une saison de 3-6, s’est rendu à Naperville et a blanchi le champion en titre de la DuPage Valley Conference, Neuqua Valley, 13-0.

Cela ne fait qu’une semaine, mais les Panthers ont peut-être fait savoir qu’ils étaient de retour sur le chemin de la victoire.

« Après une saison décevante, nous étions prêts à revenir et à remettre le football d’Oswego sur la voie de la victoire », a déclaré le secondeur junior d’Oswego, Mikey Claycombe. « Le football Panther est de retour et nous sommes prêts. Le moral de l’équipe n’a jamais été aussi élevé.

Claycombe a réussi six plaqués en solo, trois passes décisives et un plaquage pour perte dans le cadre de cet effort défensif.

«Je sens que j’ai plutôt bien fait, je suis fier de moi, mais je ne pourrais pas le faire sans mes coéquipiers», a déclaré Claycombe. « La ligne défensive a complètement fait son travail. En tant que secondeur, je n’obtenais aucun blocage sur le terrain, la ligne défensive résistait. La libre circulation vers le ballon a facilité mon travail.

Le secondeur junior d’Oswego, Mikey Claycombe

Cooney a souligné le travail de deux autres juniors, les joueurs de ligne Josh Flores et Christian Taylor, pour avoir obstrué les choses au milieu devant. Les Panthers ont forcé un revirement lorsque Neuqua était à l’intérieur de l’Oswego 30 et ont effectué un autre jeu sur une tentative de placement. En dehors de cela, Oswego a joué un bon son de mission, bousculant la défense dont Cooney est fier.

« C’est bon de revoir cet ancien style de football d’Oswego », a déclaré Cooney. « Nous avons eu la chance de contrôler la ligne de mêlée, nos gars de l’intérieur étaient capables de contrôler la ligne de mêlée donc nous n’avions pas besoin d’exercer beaucoup de pression, les secondeurs et la ligne D étaient capables de contrôler le jeu de course pour la plupart. En partie, les gars de l’intérieur ont pu se précipiter vers le ballon, se rallier aux tacles.

« J’espère que ce sera un tremplin vers la confiance et réaffirmera le temps que ces enfants ont consacré et le dévouement dont ils ont fait preuve. C’est un bon groupe, coachable, ils écoutent, et ça s’est traduit vendredi.

La défense de Yorkville brille

L’offensive de Yorkville a réussi à marquer trois touchés et à récolter près de 300 verges, avec un équilibre de course et de passe presque égal dans une victoire de 30-6 à Plainfield South.

Mais ce n’est pas ce sur quoi l’entraîneur des Foxes, Dan McGuire, voulait se concentrer.

« L’histoire du match serait notre défense », a déclaré McGuire. «Nous les avons mis dans de mauvaises situations, dans des situations de courte distance, ce qui a donné à Plainfield South une meilleure position sur le terrain que nous l’aurions souhaité. À l’exception d’un petit moment au troisième ou au quatrième quart-temps, notre défense a bien joué dans la zone rouge. C’est ce que je retiens le plus, c’est à quel point ils ont bien joué.

La défense de Yorkville n’a accordé que huit verges au sol et a réalisé trois interceptions. Junior Jack Ferguson en a eu deux, en renvoyant un sur 75 verges pour un touché. Ce n’est pas un mauvais début pour un joueur vedette de la lutte qui n’a joué le rôle de sécurité que pendant un peu plus d’un mois.

« Il était notre quart-arrière de deuxième année pour nous l’année dernière et notre quart-arrière suppléant cette année », a déclaré McGuire. « Nous savons que c’est un bon athlète et nous essayons de lui trouver une place sur le terrain. Il est vraiment intelligent, un enfant physique, de bonnes qualités pour jouer en sécurité. Je pense que sa compréhension du rôle de quarterback l’aide.

Deux autres juniors, Bryce Griffin et Lincoln Reuterskiold, ont réussi respectivement cinq et quatre plaqués en solo pour mener une défense de Yorkville qui a formé une tonne de talent mais qui ne semble pas perdre beaucoup.

« Une autre chose intéressante à propos de notre défense, c’est que nous avons fait quelques ajustements », a déclaré McGuire. « Chaque fois que vous affrontez quelqu’un lors de la première semaine, vous ne savez jamais ce que vous pourriez voir, surtout face à une équipe avec un nouvel entraîneur. Nous avons diplômé de grands joueurs – qu’ils jouent aussi bien qu’eux était une grosse affaire.

Le grand jeu de Plano

Waleed Johnson, senior de Plano, a connu un match monstre au sol lors de la victoire 33-20 de vendredi dernier contre Ottawa, totalisant 254 verges et trois touchés.

Mais son plus gros jeu est venu via la passe.

Alors que les Reapers étaient menés 20-18 au milieu du quatrième quart et face à un troisième et long quart-arrière senior, Armando Martinez a recruté son joueur vedette. Les deux se sont connectés sur une passe spectaculaire de 30 verges, et Plano n’a jamais regardé en arrière.

« C’était un jeu assez spécial », a déclaré l’entraîneur de Plano, Rick Ponx. « Vous regardez le troisième et 20 quelque chose. C’est celui qu’Armando a appelé. J’ai reçu un autre appel et il m’a dit de mettre Waleed là-bas. Cela vient du fait que ces gars s’entraînent ensemble. Armando savait où il serait, il l’a placé là où seul Waleed pouvait l’obtenir et il a réussi une superbe capture – le lancer était également très bon. Nous avons laissé Armando suivre quelques pièces et il a gagné de l’argent. Cela revient à avoir des joueurs intelligents et un quart-arrière intelligent.

Et un joueur de Johnson que Ponx qualifie de « spécial » derrière une ligne offensive qui s’est révélée importante dans les moments critiques.

« À la fin, la ligne O a mis le jeu de côté », a déclaré Ponx. « Les deux dernières minutes, pour parcourir le terrain et obtenir le prochain touché qui nous a permis de mener 13, dans d’autres années, nous aurions dû dégager et nous accrocher pour une victoire de six points. Cette fois, parcourir le terrain et marquer, c’est un hommage à la ligne offensive.

Sandwich Nick Michalek (11 ans) porte le ballon contre Manteno lors d’un match de football au Sandwich High School le samedi 26 août 2023. (Sean King pour Shaw Local News Ne)

Aile-T de Sandwich en plein vol

L’offensive de l’aile T de Sandwich était en jeu lors de la victoire 44-25 de samedi contre Manteno, la première victoire du programme universitaire depuis 2019.

L’ailier junior Simeion Harris était la tête d’affiche avec 178 verges et deux touchés, mais c’était un effort de groupe. L’étudiant de deuxième année Nick Michalek a porté 14 fois pour 119 verges, l’arrière senior Parker Anderson 12 fois pour 68 verges et deux scores et l’arrière junior Diego Gomez s’est précipité 16 fois pour 63 verges.

« Et nous avons d’autres enfants qui peuvent courir avec le ballon », a déclaré l’entraîneur de Sandwich, Kris Cassie. «Nous avons une écurie de porteurs de ballon que nous pouvons utiliser. C’est difficile d’entrer sur le terrain parce qu’ils sont si bons. Ils se disputent le temps de jeu. Vous ne pouvez pas vous concentrer uniquement sur un seul gars.

Cassie a noté que les Indiens ont des choses à nettoyer – notamment trois échappés perdus et une interception – mais il était fier de l’effort, particulièrement sur les lignes offensives et défensives.

Sandwich a accumulé 430 verges offensives, tous au sol, derrière le travail des monteurs de lignes, de gauche à droite, Harley Perry, Tate Frieders, Hunter Krueger, Peter Popp et Jackson Heilemeier. Perry est le seul senior de ce groupe, avec Quinton Rome et Caleb Jones tournant à l’extrémité droite. Il ne faut pas négliger le blocage du receveur Calvin Lane, un transfert d’Oswego.

« Il a fait un excellent travail en conduisant constamment le coin 10 à 12 mètres sur le terrain », a déclaré Cassie. « Il y a certainement quelque chose sur lequel travailler à l’avenir, c’est de lui donner le ballon. Ce jeune homme est un joueur de football et aussi un meneur de jeu. »