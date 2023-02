Oswego, le nouvel engagement de l’ouest de l’Illinois, Josh Shodipo, commence l’entraînement – Shaw Local

Josh Shodipo s’est occupé des affaires inachevées avant de se mettre au travail.

Juste selon le plan.

Shodipo, le demi de coin senior d’Oswego, a conclu son processus de recrutement à la veille du premier jour d’entraînement de football de lundi.

Shodipo dimanche soir a fait son engagement verbal dans l’ouest de l’Illinois. Cela a permis à Shodipo de pousser un soupir de soulagement avant de mettre son casque pour la première fois lundi matin.

“Cela a toujours été mon plan, m’engager avant l’entraînement”, a déclaré Shodipo. “Cela a pris un peu plus de temps que prévu, mais j’étais juste content de m’en débarrasser.”

Shodipo est l’une des raisons pour lesquelles les Panthers espèrent ne pas manquer un battement après avoir été 10-1 la saison dernière. Oswego a remporté son sixième titre consécutif dans la Conférence du sud-ouest des Prairies.

Oswego a tenu sept de ses 11 adversaires à un chiffre. Avec des rouages ​​clés de retour comme la recrue de l’Iowa Noah Shannon et le secondeur Dayne Millard de retour, la défense des Panthers devrait être à nouveau solide.

Shodipo, cependant, refuse de se reposer sur ses lauriers passés.

“Nous attendons cela depuis longtemps et il y a beaucoup de battage médiatique autour de cette équipe, mais nous n’y prêtons pas attention”, a déclaré Shodipo. “Nous essayons juste d’être les meilleurs possibles et j’espère que beaucoup de grandes choses se produiront.”

Shodipo apparaît comme une voix douce, avec l’intention de laisser son jeu parler.

Il est passé à l’université en deuxième année et a disputé trois matchs, mais a raté le reste de la saison en raison d’une blessure au dos. L’entraîneur des Panthers, Brian Cooney, a remarqué des progrès significatifs dans le jeu de Shodipo en tant que junior.

Shodipo, cependant, a estimé qu’il était trop rigide la saison dernière et a travaillé sur sa flexibilité et sa force du bas du corps pour essayer de sortir plus rapidement des pauses.

“C’est un athlète doué et extrêmement athlétique – l’année dernière, il a grandi à pas de géant dans sa volonté de créer un contact et de ne pas hésiter à le contacter”, a déclaré Cooney. «Il s’est mouillé les pieds et a appris à suivre le rythme de ce que nous attendions. Cette intersaison, il s’est vraiment consacré à la salle de musculation.

Shodipo, qui avait également des intérêts de recrutement dans le sud de l’Illinois, l’État du Dakota du Sud, l’État de l’Illinois et l’État de l’Indiana, a reçu une offre de l’ouest de l’Illinois en mai. Il a effectué sa visite officielle en juillet.

“J’aime le schéma dans lequel ils jouent et j’aime l’entraîneur-chef”, a déclaré Shodipo. «Je pense que je peux voir le terrain tôt. C’était juste un bon ajustement.

Oswego a eu un été chargé et a participé à un 7 contre 7 à Oswego East la dernière semaine de juillet.

C’est un tout autre animal, cependant, lorsque le calendrier bascule en août. Les Panthers ouvrent leur saison le 25 août à domicile contre Minooka.

“C’est un rythme différent, un tempo différent”, a déclaré Cooney, “et il augmente au fur et à mesure que vous avancez tout au long de la saison. C’est le point de départ. Avant tout, nous devons continuer à rester en bonne santé et apprendre les uns des autres.

Une position pas tout à fait résolue est le quart-arrière, où Levi Olson et Cody Krahula se disputent tous les deux des clichés.

“Toujours une compétition au quart-arrière”, a déclaré Cooney. “Il y a des jours où les deux ont fière allure, il y a des jours où l’un brille au-dessus de l’autre. Ils se battent, rivalisent et apprennent. Nous pourrions rouler là-bas avec l’un ou l’autre et gagner des matchs de football. En dehors de cela, nous essayons simplement de voir comment les pièces s’emboîtent.

Les dates clés du football

Lundi, la pratique a commencé

Vendredi 25 août, début de la saison régulière

Samedi 21 octobre, les appariements des séries éliminatoires annoncés

Vendredi 27 octobre, les séries éliminatoires commencent

Du vendredi au samedi 24 et 25 novembre, finales nationales au Huskie Stadium, DeKalb