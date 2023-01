Oswego Fire Protection District, OSD308 collecte annuelle de jouets pour les tout-petits a rapporté 5 037 jouets pour les enfants dans le besoin – Shaw Local

Le district de protection contre les incendies d’Oswego a annoncé le mois dernier sa collecte annuelle de jouets pour les tout-petits en collaboration avec OSD308 et la communauté d’affaires locale a récolté 5 037 jouets donnés pour les enfants dans le besoin pendant la période des fêtes.

« Avec l’aide de notre communauté, nous avons pu bénir 1 961 enfants avec des jouets. Tous les jouets ont été distribués avec l’aide de Community Cares Group, 3/11 Project, Fox Valley YMCA et Angels of Light », a déclaré le district des pompiers dans un communiqué.« Le district de protection contre les incendies d’Oswego apprécie la générosité et le soutien de la communauté. Merci à Hugh Boeset de Midas, Terry Ward de Country Financial et T & L Manufacturing pour leurs dons incroyables. Nous tenons particulièrement à reconnaître notre magasin Meijer local. Le magasin a fait don de 5 000 $ au programme cette année.

“Merci à tous ceux qui nous ont aidés à tout assembler, à collecter les candidatures, à livrer, à sortir les cartons, à trier et à organiser tous les jouets. Merci à nos acheteurs secrets. Merci à ces familles et entreprises pour les dons qui ont aidé à répandre la joie de Noël dans les familles de notre communauté. »

L’événement de cette année s’est terminé par une soirée pizza pour chacune des cinq écoles secondaires de premier cycle OSD308.