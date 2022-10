Oswego face à la montée pour maintenir la séquence des séries éliminatoires en vie – Shaw Local

Oswego se retrouve dans un endroit inconnu et peu enviable en entrant dans le dernier tiers de la saison régulière.

Il a besoin de victoires.

Traditionnellement, les Panthers se positionnent pour un autre championnat de conférence avant la semaine 7. Ou un match éliminatoire à domicile.

Pas si cette saison. La défaite 31-3 d’Oswego contre Plainfield North vendredi dernier a fait chuter les Panthers à 2-4 sur l’année, les plaçant dans une position où ils doivent gagner pour atteindre la barre des cinq victoires en séries éliminatoires. Depuis la semaine dernière, Steve Soucie de Shaw Media avait 12 équipes 4-5 dans ses projections en séries éliminatoires – mais c’est loin d’être une garantie.

Dans quelle mesure est-il inhabituel pour Oswego de se trouver dans cette situation? Les Panthers ont raté les séries éliminatoires pour la dernière fois en 2010, deux ans avant que Brian Cooney ne devienne entraîneur-chef. Oswego n’a raté les séries éliminatoires que trois fois depuis 1985.

Ce sera un défi de maintenir la séquence de 10 apparitions consécutives en séries éliminatoires d’Oswego. Après un match vendredi avec West Aurora, les Panthers terminent avec 4-2 Oswego East et 5-1 Yorkville.

“Nos dos sont contre le mur maintenant avec quatre défaites”, a déclaré Cooney après la défaite contre Plainfield North. « Nous devons gagner pour participer aux séries éliminatoires. C’est vers cela que nous commencerons à travailler la semaine prochaine.

Oswego n’est pas la seule équipe de la région à faire face à une montée difficile vers les séries éliminatoires.

Plano, qui vient de perdre 40-20 contre Johnsburg, a également une fiche de 2-4 et doit probablement gagner pour atteindre les séries éliminatoires. Les Reapers, après un match sur la route avec Harvard cette semaine, terminent avec le leader de Kishwaukee River / Interstate 8 Blue Rochelle et Marengo.

« Mathématiquement, nous ne sommes encore à court de rien », a déclaré l’entraîneur de Plano, Rick Ponx. “Vous devez le voir de cette façon.”

Même Oswego East, qui à première vue semble en bonne forme en séries éliminatoires à 4-2, fait face à un chemin délicat vers cinq victoires. Les Wolves accueillent 5-1 Yorkville vendredi, suivis de leur rival Oswego, et terminent avec Plainfield North invaincu.

Plainfield Central à Yorkville Football Le porteur de ballon de Yorkville, Gio Zeman, affronte le défenseur central de Plainfield Quenton Howard lors d’un match de football universitaire au Yorkville High School le vendredi 2 septembre 2022. (Steven Buyansky pour Shaw Local/Steven Buyansky pour Shaw Media)

Un retour bienvenu à Yorkville

L’offensive de Yorkville a reçu un bon coup de pouce vendredi dernier avec le retour de Gio Zeman. Le porteur de ballon senior, qui a raté deux semaines en raison d’une blessure au pied, a fait sentir sa présence à son retour avec 25 courses pour 151 verges lors de la victoire 10-0 des Foxes à West Aurora.

“Entre les années 20, il avait une tonne de métrage, il a ramassé de gros morceaux de métrage”, a déclaré l’entraîneur de Yorkville, Dan McGuire. «Je suis content que nous ayons attendu une semaine pour le remettre là-dedans. Il semblait beaucoup plus sain et physique.

Zeman en quatre matchs cette saison a accumulé 454 verges en 72 courses avec trois touchés, une moyenne de 6,3 verges par course. Vendredi dernier, c’était sa deuxième fois sur 100 verges.

“C’est un grand créateur de différence”, a déclaré McGuire. « Notre équipe n’a pas beaucoup d’expérience offensivement. Je pense qu’il enlève la pression sur nos quarterbacks et receveurs. Les équipes doivent charger un peu plus la boîte avec lui. Il frappe également le trou rapidement, frappe cette couture, donc notre O-line n’a pas à tenir ses blocs aussi longtemps.

McGuire a déclaré que Zeman se compare favorablement à un autre grand porteur de ballon de Yorkville, Mike Kurtz, qui portait également le numéro 32.

“Son physique est contagieuse”, a déclaré McGuire. “Presque à tort, il est l’un des arrières les plus physiques que j’ai eu en ce qui concerne le contact. Il y a quelques similitudes entre les deux en ce qui concerne toujours tomber en avant et frapper fort le trou. Ils font tous les deux un très bon travail à cet égard.

Réalisation d’étape

Yorkville avec une victoire vendredi sur Oswego East peut décrocher la quatrième participation consécutive aux séries éliminatoires du programme. Ce ne serait que la deuxième fois dans l’histoire du programme que les Foxes atteignent les séries éliminatoires quatre fois de suite. Ils l’ont fait en 1987-1990 sous l’entraîneur-chef de l’époque, Bob Williams. La victoire de Yorkville la semaine dernière rend les séries éliminatoires des Foxes éligibles et serait probablement suffisante pour les séries éliminatoires, bien qu’ils aient des objectifs plus importants en tête.

« Les attentes étaient élevées pour ce groupe ; nous n’avons encore rien décroché et obtenir cette cinquième victoire n’est pas facile », a déclaré McGuire. “Dans le football au lycée, ce n’est pas facile d’accéder aux séries éliminatoires. Il y a eu des années comme l’année dernière où il a fallu du temps pour obtenir cette cinquième victoire. Au contraire, la victoire de la semaine dernière garantit une saison gagnante.

Le faucheur revient

Plano reçoit des renforts indispensables pour le retour d’étirement avec le retour de certains joueurs clés blessés.

Samuel Sifuentes a été autorisé à revenir le matin du match de Johnsburg, ce qui aide le champ arrière défensif des Reapers. Le joueur de ligne junior Mario Melendez, qui a participé au match d’Ottawa, est maintenant de retour, et son coéquipier Andrew Harrelson a joué la semaine dernière avec un plâtre au bras. Plano a également accueilli le porteur de ballon senior / secondeur Carnell Walls, dégagé au milieu de la semaine dernière.

“Je pense qu’il était un peu rouillé, mais il sera plein à craquer”, a déclaré Ponx. “Vous avez un enfant qui mesure 6 pieds et 210 livres qui dirige le football et notre secondeur central, cela fait une différence.”

Les Reapers pourraient l’utiliser contre Harvard et son attaque wing-T.

“C’est une équipe wing-T, ce qui pose des problèmes avec l’option”, a déclaré Ponx. “Il sera essentiel pour nous de jouer un football discipliné.”

Par les chiffres

Ce n’est un secret pour personne ce qu’Oswego East va affronter vendredi contre Yorkville – l’une des lignes défensives les plus féroces et des sept premiers du moment. Les Foxes ont rendu la vie misérable pour la plupart des infractions et des quarts-arrière.

À quel point ont-ils été durs ?

L’entraîneur des Wolves, Tyson LeBlanc, en préparation pour cette semaine, l’a cassé. En regardant seulement le troisième essai, il a noté que la défense de Yorkville a commis des infractions dans 31 situations de troisième essai et 11 verges ou pire.

« Il suffit de regarder le nombre de jeux négatifs qu’ils causent », a déclaré LeBlanc. « Vous devez vous mettre dans des situations tierces et gérables. Parce que troisième et long, quand ces mecs peuvent épingler leurs oreilles, ils sont durs.

Contre un front comme celui-là, cela aide d’avoir un QB mobile comme LeBlanc le fait dans la recrue de la Marine Tre Jones.

“Un gars comme ça qui peut utiliser ses pieds, absolument”, a déclaré LeBlanc. « Une année dans le système, comprenant l’attaque, notre O-line a mieux joué cette année. Je pense que c’est juste le travail hors saison de Tre et pas seulement avec ses lancers et tout ça, mais avec son travail en salle de musculation. Il y a eu quelques pièces la semaine dernière où il a porté des gars. Il est plus fort de cette façon.

L’attaque de Jones et des Wolves, cependant, devra faire un peu mieux pour protéger le ballon. Oswego East l’a retourné trois fois lors de la défaite de la semaine dernière contre Minooka, dont deux ont mené à 10 points. Les Wolves sur la saison ont commis 12 revirements en six matchs.

« Nous ne pouvons pas continuer à tourner la page et nous devons obtenir des revirements, ce qui est difficile à faire avec une équipe comme Yorkville qui va diriger le football », a déclaré LeBlanc. « Nous avons mis l’accent ces deux dernières semaines sur la poursuite du travail sur la sécurité du ballon. Il faut que ce soit un accent.