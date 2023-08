Oswego envisage d’augmenter les tarifs de l’eau et des égouts pour aider à financer le projet d’eau du lac Michigan – Shaw Local

Les résidents d’Oswego pourraient voir leurs tarifs d’eau et d’égouts augmenter dans les années à venir pour aider à payer la part du village dans l’acheminement de l’eau du lac Michigan jusqu’à Oswego.

Une analyse préliminaire des tarifs d’eau et d’égout du village a été présentée aux administrateurs du village lors de leur réunion du 22 août. Comité plénier réunion. Le village n’a pas augmenté ses tarifs depuis le 1er mai 2022.

Les utilisateurs commerciaux et industriels verraient également leurs tarifs augmenter. En outre, les frais de raccordement à l’eau pour les nouveaux développements augmenteraient.

Selon un scénario envisagé, les résidents d’Oswego utilisant 10 kgals verraient leurs coûts annuels estimés augmenter de 584,16 $ au cours de l’exercice 2024 à 1 092,12 $ au cours de l’exercice 2031. Dans le même scénario, les personnes âgées utilisant 6 kgals verraient leurs coûts annuels estimés augmenter de 201,88 $ au cours de l’exercice 2024. à 465,56 $ au cours de l’exercice 2031. Un kgal équivaut à 1 000 gallons d’eau.

Actuellement, le village facture 2 200 $ de frais de raccordement à l’eau par unité pour tous les types d’unités. L’étude envisage d’augmenter les frais de raccordement à l’eau de 1 000 à 3 000 dollars par unité pour les maisons unifamiliales et les maisons de ville.

Un droit de mutation immobilière devrait générer environ 450 000 $ de revenus supplémentaires pour le fonds d’eau et d’égout du village chaque année.

Une autre étude tarifaire est prévue en 2031 « pour procéder à ces derniers ajustements », a déclaré Jennifer Hughes, directrice des travaux publics d’Oswego, aux administrateurs du village.

L’objectif d’Oswego d’obtenir de l’eau du lac Michigan par l’intermédiaire de la DuPage Water Commission est en bonne voie pour 2027, selon les responsables du village. Pour partager le coût du projet, le village s’associe à Montgomery et Yorkville.

La part du village est estimée à environ 73 millions de dollars. Le village a conclu un accord de séquestre avec la DuPage Water Commission en juillet pour commencer la conception de la conduite principale de transmission depuis la connexion du système DWC de Naperville jusqu’à Oswego, Montgomery et Yorkville, a déclaré Hughes.

Baxter & Woodman Consulting Engineers a préparé l’étude sur les tarifs d’eau et d’égout. Carolyn Grieves, de Baxter & Woodman, a déclaré que l’étude n’était qu’une ébauche.

« Il s’agit à ce stade d’une ébauche et en aucun cas définitive », a-t-elle déclaré aux administrateurs du village. « C’est une ébauche pour vous faire savoir où nous en sommes avec les taux potentiels. »

Baxter et Woodman ont réalisé une étude alternative sur l’approvisionnement en eau pour Oswego en 2021.

« Dans cette étude, nous avons déterminé que l’obtention de l’eau du lac Michigan était la prochaine meilleure étape pour que le village puisse répondre aux besoins continus en eau de la communauté », a déclaré Grieves. « De plus, faire passer l’eau du lac Michigan par l’intermédiaire de la DuPage Water Commission était encore une fois la meilleure solution pour le village. »

Alexis Shotton, également de Baxter & Woodman, a déclaré que l’objectif est de « fournir les augmentations de tarifs nécessaires pour fournir un financement des services publics financièrement sain, juste et équitable et de réduire autant que possible cet impact sur les clients ».

« Notre objectif principal est de minimiser les augmentations de taux et les impacts sur les personnes âgées et les résidents à faible revenu, et de les minimiser autant que possible », a-t-elle déclaré.

Comme elle l’a souligné, le fonds d’eau et d’égouts du village est un fonds d’entreprise.

« Cela fonctionne essentiellement comme une entreprise », a-t-elle déclaré. « Il n’existe pas de sources de financement extérieures comme les impôts fonciers ou les taxes de vente. Cela dépend entièrement des tarifs de l’eau et des égouts.

Les administrateurs discuteront à nouveau de la question et examineront les tarifs d’eau et d’égout des communautés déjà alimentées par l’eau du lac Michigan. Ils discuteront également de la possibilité d’augmenter les taux maintenant plutôt que plus tard.