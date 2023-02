Oswego East remporte la victoire en prolongation – Shaw Local

L’offensive d’Oswego East avait été arrêtée pendant près de quatre quarts de jeu complets vendredi soir, mais il n’a fallu que deux jeux clés de l’unité des équipes spéciales des Wolves pour changer le sort d’Oswego East dans une victoire de 6-3 en prolongation.

Le secondeur principal Ryan Sykes a laissé tomber le porteur de ballon de Plainfield South Jake Maher derrière la ligne de mêlée pour une perte de 3 verges pour forcer les Cougars à lancer le quatrième essai dans les dernières minutes du règlement. Cristian Carrillo de Plainfield South a pourchassé un claquement élevé lors de la tentative de botté de dégagement et a été plaqué à la ligne de 13 verges de Cougar.

Le terrain court a mis en place le panier égalisateur du botteur junior d’Oswego East Chase Bruns avec 47 secondes à jouer et a envoyé le match en prolongation. La paire de buts sur le terrain en fin de match de Bruns est survenue après trois échecs précédents dans le match. Oswego East s’améliore à 3-2 au total avec sa première victoire dans la Southwest Prairie Conference cette saison.

« Chase est un jeune très, très talentueux, a déclaré l’entraîneur-chef d’Oswego East, Tyson LeBlanc. “Il était un peu frustré par ce qu’il a fait plus tôt dans le match, mais je l’ai attrapé et lui ai dit que nous allions avoir besoin de lui plus tard dans le match et nous l’avons fait. Il nous a aidés.”

Plainfield South (2-3, 2-1 SPC) a perdu le tirage au sort et a envoyé son attaque sur le terrain en premier pour commencer les prolongations, mais Maher a été arrêté derrière la ligne de mêlée et une tentative de passe incomplète a créé un quatrième essai sur le 15 Un mauvais cliché a encore une fois laissé Carrillo se brouiller, et le jeu a abouti à une passe incomplète après un champ de lancer plein d’espoir.

“Ils avaient l’air plus gros et nous savions qu’ils allaient être plus gros, mais nous étions prêts. Nous avons travaillé très fort toute la saison et nous poussons le traîneau après l’entraînement tous les jours”, a déclaré l’ailier défensif senior d’Oswego East Jack Borvan. “Je pense que le cœur nous a vraiment gagné ce match ici.”

Lors de l’essai en prolongation d’Oswego East, Plainfield South a limogé le quart-arrière Jackson Piatek sur la ligne des 20 verges au deuxième essai, et Oswego East a renvoyé Bruns sur le terrain pour compléter le panier de 37 verges et donner la victoire aux Wolves.

“Je me sentais bien. Je me sentais confiant”, a déclaré Bruns. “Je suis allé au-dessus et j’ai donné quelques coups de pied (sur la touche) et j’ai gardé la tête claire. C’est un énorme regain de confiance parce que je pense que nous en avions vraiment besoin contre Oswego la semaine prochaine. L’équipe devient folle et ce n’était qu’une énorme victoire. “

Le placement de Plainfield South a été mis en place lorsque Jordan Eskridge a intercepté James Kidd avec 7:23 à jouer au troisième quart. Les Cougars ont mis sur pied un entraînement de huit jeux et 30 verges couronné par le joueur de 22 verges d’Enrique Carbajal qui a été renversé par Oswego East, mais a vacillé à travers les montants.

“Nous n’avons tout simplement pas trouvé de moyen d’obtenir le touché. Nous avons eu beaucoup d’occasions”, a déclaré l’entraîneur-chef de Plainfield South, Ken Bublitz. “Je ne peux pas en dire assez sur notre défense. Absolument exceptionnel. Nous n’avons tout simplement pas trouvé le moyen de déplacer efficacement le football pour obtenir les points nécessaires pour nous permettre de dépasser le sommet. Nous avons tout simplement trop d’erreurs à surmonter.”

Oswego East se rendra maintenant au stade Ken Pickerill vendredi prochain pour un match crosstown contre Oswego – un vainqueur 50-14 à Romeoville cette semaine pour faire passer les Panthers à 4-1 au total et 3-0 au SPC.

« Nous savons que (Plainfield South) a déjà battu deux équipes contre lesquelles nous avons perdu, ce qui vous montre les hauts et les bas que nous avons connus cette saison », a déclaré LeBlanc. «Nous avions besoin de celui-ci, non seulement pour garder nos espoirs en séries éliminatoires, mais avant le grand match de Crosstown la semaine prochaine, je suis fier que nos gars n’aient pas négligé cette équipe. Lorsque vous avez ce match à l’horizon, vous vous en souciez toujours. Nous avons parlé de pratiquer et de jouer avec un sentiment d’urgence et cela montre quand nous pouvons venir ici et remporter la victoire.