Oswego East quatrième et Oswego cinquième à la compétition SPC – Shaw Local

L’équipe d’Oswego East a terminé quatrième, Oswego cinquième et Yorkville 10e lors de la compétition de tennis de la Southwest Prairie Conference remportée par Plainfield North le 5 octobre.

Au premier rang en simple, Savannah Millard d’Oswego a pris la deuxième place, remportant deux matchs par 6-0, 6-0 avant de perdre contre Jessica Kovalchik de Plainfield North en finale 6-1, 6-0.

Samantha Stevens d’Oswego East était la championne n ° 2 en simple. Elle a remporté ses deux premiers matchs 6-2, 6-1 avant de battre Belle Wang de Plainfield Norths en finale 6-3, 6-0.

Elizabeth Bigus et Emi Busuioc d’Oswego East ont terminé quatrièmes au premier rang du double. Taylor Yackley et Scarlett Lane d’Oswego ont pris la troisième place au deuxième rang du double, battant Krisha Majmundar-Aubrey Roberts d’Oswego East dans le match pour la troisième place. Addison Parks-Ainsley Shahady d’Oswego East a pris la troisième place au troisième rang du double, battant Minooka dans un match en trois sets et Plainfield Central dans un bris d’égalité au deuxième set avant de perdre contre Riley McLellan-Pahal Mehra de Plainfield North en finale.