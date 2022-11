Oswego East et les garçons d’Oswego remportent les matchs d’ouverture du SPC – Shaw Local

BASKET GARÇONS

Oswego Est 61, Ouest Aurora 46

Jehvion Starwood a marqué 14 points, et Mekhi Lowery a récolté 12 points et 11 rebonds pour Oswego East (5-0, 1-0). Josh Pickett a marqué 23 points pour West Aurora.

Oswego 68, Minooka 43

Les Panthers (2-3, 1-0) ont remporté leur premier match de conférence contre Minooka.

Familles de la foi Christian Academy 51, Parkview Christian 47

Parkview Christian a bien joué et a mené une grande partie du concours. Cependant, des lancers francs manqués en retard ont condamné les Falcons alors que Families of Faith a remporté la courte victoire. Parkview a été mené par Will Light qui a marqué 12 tandis que Jeremiah Terrell-Bedell a contribué 11.

BASKET FILLES

Parkview Christian 48, Familles de foi 7

Yorkville Christian 63, Schaumburg Christian 23

Danielle Bulson a marqué 27 points et Grace Allgood 21 pour Yorkville Christian.

Plainfield Nord 56, Yorkville 54

Brooke Spychalski et Alex Stewart ont mené tous les marqueurs avec 14 tandis qu’Ava Hendershott en a inscrit 13 pour les Foxes (2-3, 0-1).