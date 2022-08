Oswego Drag Raceway sujet de discussion jeudi à la Oswego Brewing Company – Shaw Local

Lorsque Dan et Wally Smith, deux jeunes agriculteurs de la région d’Oswego, ont ouvert l’Oswego Drag Strip pour sa première saison en 1955, les résidents d’Oswego ne savaient pas trop quoi en penser. Les Smith avaient jalonné la bande d’un quart de mille sur leur ferme familiale sur la route 34 à quelques milles à l’ouest du pont de la route 34.

Commençant sa première année en tant que bande de terre, les Smiths l’ont recouverte à temps pour l’ouverture de la saison de course de 1956. En quelques semaines, le circuit attirait des milliers d’amateurs de courses de dragsters de tout le Midwest tous les dimanches du printemps à l’automne jusqu’au cœur d’Oswego, dépassant de loin la population totale du village. En septembre, l’ Oswego Drag Raceway a accueilli le premier événement de course de dragsters de championnat de la région de Chicago. Dans les années à venir, “The Strip” attirera de grandes foules pour voir certains des coureurs de dragsters les plus célèbres et leurs dragsters du pays jusqu’à sa fermeture en 1979.

Si vous êtes un fan de l’ancienne piste d’accélération, aimez la tradition automobile des années 1950 aux années 1970, rappelez-vous ces « dimanche ! Dimanche! Dimanche!” publicités radiophoniques, ou si vous voulez simplement en savoir plus sur cette partie fascinante de l’histoire d’Oswego au 20e siècle, assurez-vous de rejoindre le personnel du Little White School Museum à la Oswego Brewing Company, 61 Main St. dans le centre-ville historique du village le jeudi, août 11. De 18 h 30 à 19 h 30, lorsque les participants auront plaisir à discuter de certaines des voitures les plus rapides, des événements les plus intéressants et des pilotes les plus audacieux qui ont concouru sur le circuit.

La préinscription, qui est obligatoire, coûte 15 $ pour les résidents du district d’Oswegoland Park et 20 $ pour les non-résidents. L’admission pour les 21 ans et plus comprend un billet de bière à déguster pendant la conférence.

La Oswego Brewing Company est située au niveau inférieur de l’ancienne caserne de pompiers n ° 1 d’Oswego, au milieu du quartier des affaires du centre-ville du village.

L’espace est limité pour ce qui s’avérera être un événement populaire, alors achetez vos billets maintenant avant qu’ils ne soient tous vendus.

Pour vous inscrire, appelez le Oswegoland Park District au 630-554-1010 ou visitez oswegolandparkdistrict.org/.