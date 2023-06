Oswego Country Market revient sur Main Street aujourd’hui – Shaw Local

Avec l’été déjà dans l’air, l’ouverture du Oswego Country Market n’est pas loin.

Le marché ouvrira pour la saison dimanche matin. Le district du parc d’Oswegoland gère le marché depuis près de 20 ans.

« 2004 a été notre première année de gestion du marché », a déclaré Cori Veverka, responsable des arts culturels pour le district d’Oswegoland Park.

Veverka est le responsable du marché du marché national d’Oswego.

Le marché de campagne d’Oswego est situé au 15, rue Main, près du Village Grind Coffee and Tea Co. et de la bibliothèque publique d’Oswego au centre-ville d’Oswego. Le marché sera ouvert de 9 h à 13 h tous les dimanches jusqu’au 24 septembre.

« C’est un excellent lieu de rassemblement communautaire. » — Cori Veverka, responsable du marché national d’Oswego

Des produits frais, de la viande, des œufs, des fromages artisanaux, des spécialités comme les produits de boulangerie et le miel ainsi que des articles faits à la main seront en vente sur le marché en plein air.

« Chaque semaine, nous avons environ 40 fournisseurs, mais parfois, qui est là varie un peu », a déclaré Veverka. « Par exemple, une ou deux de nos fermes ne seront pas là la première semaine simplement parce que leurs produits ne sont pas encore prêts. Si les gens veulent savoir exactement qui sera là chaque semaine, notre la page Facebook est le meilleur endroit pour cela.

Parmi les nouveaux vendeurs de cette année figure le marchand de champignons gastronomique Fae Forest Fungi. Plusieurs des fournisseurs font partie du marché depuis plus de 10 ans.

« Nous voyons beaucoup de vendeurs revenir avec nous saison après saison », a déclaré Veverka. «Ce qui est bien pour nous, c’est que nous sommes tous les deux ici pour connecter notre communauté aux petites entreprises, mais aussi pour aider ces petites entreprises à se développer. C’est excitant que nous ayons eu des vendeurs qui ne participent plus au marché, mais c’est parce qu’ils ont ouvert un magasin physique ou qu’ils ont pu installer un stand de ferme sur leur ferme. »

Le Park District espère que le Oswego Country Market offre une exposition aux vendeurs qui participent au marché.

« Nous essayons de leur donner un endroit où se connecter avec la communauté et vendre leurs marchandises », a-t-elle déclaré. « Et notre communauté peut acheter localement et avoir une grande variété de produits et d’entreprises différents apportés directement dans leur arrière-cour chaque dimanche. »

La majorité des vendeurs participant au marché national d’Oswego sont basés dans le comté de Kendall, a déclaré Veverka.

« Nous avons des gens qui vivent littéralement en bas de la rue du marché », a-t-elle déclaré.

Le Park District s’efforce de faire en sorte que le marché présente une variété de vendeurs chaque semaine. En plus des produits frais, le Oswego Country Market vend également des plantes, des pains, des bonbons et des savons ainsi que des produits pour animaux de compagnie.

« Mon chien est un grand fan des biscuits Parchment et Pawprint », a-t-elle déclaré. « Et cette année, Rawsome Pets and More sera là avec des viandes et des produits lyophilisés. Il y a donc toutes sortes de friandises pour vos amis à quatre pattes.

Le marché de pays d’Oswego sert également de moyen pour la communauté de se réunir.

« C’est un excellent lieu de rassemblement communautaire », a déclaré Veverka. « Cela permet aux gens de descendre, de se rendre au centre-ville et de profiter des boutiques, des parcs et des commodités qui s’y trouvent. Et nous avons de la musique live chaque semaine cette année, donc nous allons faire venir différents groupes et jouer pour aider à créer cet environnement amusant et relaxant. Nous sommes si proches du parc Hudson Crossing et du sentier Fox River. Ouvrir le marché chaque saison ressemble toujours à une réunion de famille pour moi parce que tout le monde se voit après quelques mois de congé et se rattrape.

Vous trouverez plus d’informations sur le marché d’Oswego Country sur le site Web du Park District, oswegolandparkdistrict.org.