Oswego Brewing Co. fermera ses portes le 2 septembre – Shaw Local

Après avoir ouvert ses portes pour la première fois en mai 2018 au centre-ville d’Oswego, Oswego Brewing Co. a annoncé qu’elle fermerait ses portes en septembre.

Le 2 septembre sera le dernier jour pour l’entreprise, située au 61, rue Main. Dans une annonce sur son site Web et sa page Facebook, les propriétaires ont déclaré que l’impact financier causé par la pandémie de COVID-19 était la principale cause de la fermeture imminente.

« Les fermetures ont gravement endommagé notre modèle de revenus, la population de nos salles de robinetterie n’est jamais revenue aux chiffres d’avant le COVID et les revenus de distribution n’ont jamais rebondi aux chiffres que nous avions atteints avant mars 2020 », indique l’annonce. « Pour garder nos portes ouvertes en 2020, nous avons contracté des prêts pour passer, mais ces nouveaux remboursements de prêt, les remboursements de prêt initiaux, l’augmentation du coût des matériaux et de la main-d’œuvre et une économie faible sont devenus trop lourds pour nous pour maintenir nos opérations. »

Les propriétaires travaillent à emballer le stock restant de bière à Oswego Brewing Co. et fermeront le côté production de la brasserie.

« Le bar et le café en plein air resteront ouverts pour déplacer le dernier inventaire », indique l’annonce. «La communauté que nous avons bâtie au fil des ans va nous manquer. Oswego était toujours accueillant de la part des résidents, des clients, des responsables du village et des organisations communautaires. Nous vous remercions de nous permettre d’être le lieu de rassemblement communautaire pour tant d’entre vous! Avec cette nouvelle, nous cherchons à profiter d’une dernière bière avec tous nos amis, notre famille et la communauté Oswego. Veuillez vous arrêter avant le 2 septembre, dire bonjour à notre personnel, déguster une bière et n’oubliez pas de donner un dernier pourboire au personnel du bar ! Merci Oswego pour ces cinq années fantastiques, nous sommes reconnaissants de votre parrainage et vous nous manquerez tous énormément !