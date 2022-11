Oswego American Legion organise une exposition d’artisanat le 3 décembre – Shaw Local

La Légion américaine d’Oswego organise un spectacle d’artisanat et de vendeurs de vacances de 9 h à 14 h le samedi 3 décembre. La légion se trouve au 19 W. Washington St. au centre-ville d’Oswego.

Cet événement intérieur gratuit réunira une variété de vendeurs et d’artisans. Chaque participant a offert un objet à tirer au sort. Les billets de tombola seront disponibles pour 1 $ chacun ou six pour 5 $. Les gâteaux Nothing Bundt donneront 1 $ de chaque gâteau vendu à la Légion américaine.

Les vendeurs intéressés à participer peuvent appeler le Oswego American Legion Post 675 au 630-554-8517.

Tous les fonds recueillis vont à la Légion américaine pour aider à soutenir les anciens combattants locaux.