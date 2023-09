OSU Medicine sélectionné comme partenaire officiel de médecine sportive du BMX aux États-Unis

Contact média : Melani Hamilton | Directeur général du marketing et des communications, OSU Medicine | 918-561-8462 | [email protected]

La USA BMX Foundation a annoncé aujourd’hui qu’Oklahoma State University Medicine serait le partenaire officiel de médecine sportive de l’organisation pour les événements de courses USA BMX au Hardesty National BMX Stadium, les programmes pour les jeunes de la BMX Foundation et l’équipe nationale USA Cycling. Ce partenariat vise à fournir des soins médicaux essentiels et un soutien à un large éventail de la communauté du BMX, allant des riders débutants aux athlètes d’élite.

Cameron Wood fait du vélo BMX au Hardesty National BMX Stadium.

En s’associant à OSU Medicine, la USA BMX Foundation franchit une étape importante vers l’amélioration de la santé de ses athlètes, l’amélioration des temps de récupération des athlètes et l’avancement de la recherche sur de nouvelles méthodes d’optimisation des performances des athlètes d’élite.

« La collaboration communautaire avec l’OSU est une opportunité de fournir des services médicaux à tous les niveaux de nos athlètes USA BMX au siège national d’USA BMX et au Hardesty National Stadium », a déclaré Shane Fernandez, PDG d’USA BMX.

OSU Medicine fournira des services de médecine sportive et d’entraînement sportif aux athlètes américains de BMX à tous les stades d’habileté et de compétition, y compris les Jeux Olympiques de l’année prochaine à Paris.

« Ce partenariat est une formidable opportunité pour les programmes de médecine sportive de l’OSU d’avoir un impact sur les athlètes aux niveaux national et international », a déclaré Johnny Stephens, président du Centre des sciences de la santé de l’OSU. « La mise à disposition d’un personnel de médecine sportive dédié à l’équipe américaine de BMX garantit que ces athlètes bénéficieront d’une continuité de soins qui amélioreront la récupération et les résultats en matière de santé. »

Les athlètes ont des besoins de santé très uniques et spécifiques, et chaque sport comporte ses propres défis et facteurs de stress pour le corps des athlètes. Le BMX n’est pas différent.

Ray Hoyt, directeur exécutif de la USA BMX Foundation, prononce une allocution au Hardesty National BMX Stadium.

« Avoir accès à l’expertise médicale d’OSU va permettre à nos athlètes de faire passer leur performance au niveau supérieur. Lorsque vous êtes un artiste d’élite, ce sont les petites choses qui font la différence », a déclaré Jamie Staff, directeur de haute performance pour USA BMX Racing and Freestyle. « S’assurer d’être en bonne santé, nourrir correctement votre corps et garder vos muscles dans la meilleure condition possible en fonction de la phase d’entraînement dans laquelle vous vous trouvez sont tous essentiels pour performer au plus haut niveau. Avoir OSU là-bas pour nous aider sur cet aspect va changer la donne pour notre équipe nationale.

USA BMX et OSU Medicine travailleront également avec l’Institut de recherche sur la performance humaine et la nutrition de l’OSU.

« L’utilisation de la recherche et des ressources sportives et nutritionnelles du HPNRI ne peut que bénéficier aux athlètes, aux entraîneurs, aux entraîneurs et au personnel médical afin d’optimiser les performances individuelles et d’équipe », a déclaré Lance Walker, directeur exécutif du HPNRI.

Ray Hoyt, directeur exécutif de la USA BMX Foundation, a déclaré qu’il était impatient de travailler avec OSU Medicine pour accroître le succès de USA BMX et de ses athlètes.

« La fondation est ravie d’avoir OSU comme partenaire pour fournir ces services à nos programmes pour les jeunes ainsi que tous les bienfaits pour la santé liés à la forme physique et à la nutrition pour une vie saine grâce au cyclisme BMX », a déclaré Hoyt.