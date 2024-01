OSU devrait nommer Ross Bjork, Texas A&M AD, pour succéder à Gene Smith

L’État de l’Ohio devrait embaucher Ross Bjork de Texas A&M pour succéder à Gene Smith en tant que directeur sportif de l’école, a déclaré lundi une source à The Dispatch.

Bjork, 51 ans, est AD de Texas A&M depuis 2019. Il travaillait auparavant dans le Mississippi et l’ouest du Kentucky.

Il est originaire de Dodge City, Kansas, et est diplômé de l’État d’Emporia. Il a joué arrière dans l’équipe de football d’Emporia State.

L’embauche prévue de Bjork intervient quelques jours seulement après que Ted Carter a officiellement pris ses fonctions de nouveau président de l’État de l’Ohio. Le conseil d’administration de l’État de l’Ohio doit approuver l’embauche. Leur prochaine réunion aura lieu en février.

Dans une interview accordée jeudi à The Dispatch, Carter a déclaré que le premier mot qui lui venait à l’esprit lors de l’embauche d’un nouvel AD était « leader ». L’individu devra « savoir comment travailler sur un spectre très complexe », a-t-il déclaré.

Carter recherchait également quelqu’un qui comprend les vastes défis et les changements qui se produisent dans le paysage de l’athlétisme universitaire – opportunités de nom, d’image et de ressemblance, réalignements de conférence, changements dans les séries éliminatoires de football universitaire et gestion de 36 équipes de division 1, pour n’en nommer que quelques-uns.

“Nous devons embaucher quelqu’un qui n’apprend pas sur le tas”, a déclaré Carter. “(Ils) doivent arriver avec beaucoup d’expérience, comprendre les défis qui nous attendent, être capables de prendre des décisions certainement difficiles – car il y aura des décisions difficiles à venir.”

S’il est embauché, Bjork serait le neuvième directeur sportif de l’histoire de l’école. Il n’a aucun lien avec l’Ohio ou le Big Ten.

Ses mandats chez Ole Miss et Texas A&M n’ont pas été sans controverse. À Ole Miss, Bjork a défendu à plusieurs reprises Hugh Freeze, alors entraîneur de football, contre 21 accusations de violation des règles de la NCAA, y compris une accusation de défaut de surveillance contre Freeze et un manque de contrôle institutionnel.

Les allégations comprenaient des accusations de paiement en espèces à un secondeur. Freeze a finalement été licencié après qu’une demande d’enregistrement public déposée par son prédécesseur, Houston Nutt, ait révélé que Freeze avait passé au moins 12 appels téléphoniques aux services d’escorte.

Chez Texas A&M, Bjork a licencié l’entraîneur de football Jimbo Fisher en novembre. Fisher a été attiré par Texas A&M depuis l’État de Floride en 2017 avec un contrat garanti de 75 millions de dollars sur 10 ans. Bjork n’est devenu AD de Texas A&M qu’en 2019, mais il a prolongé le contrat de Fisher de 2021 à 2031 et lui a permis de rester entièrement garanti.

Aucune compensation ou stipulation n’a été incluse dans la prolongation pour réduire le montant qu’A&M doit à Fisher s’il accepte un autre emploi. En conséquence, l’école devait 76 millions de dollars à Fisher.

“C’était une erreur, comme nous y repensons”, a déclaré Björk dans un reportage de la chaîne de télévision de Dallas WFAA après le licenciement de Fisher. “Il y a beaucoup d’autres rachats pour lesquels, si les entraîneurs étaient licenciés aujourd’hui, le montant serait supérieur à notre rachat. Mais ces programmes sont gagnants. Les nôtres n’ont pas fonctionné.”

Malgré des dépenses de plus de 177 millions de dollars, l’athlétisme de Texas A&M, en particulier le football, n’a pas réussi. Les Aggies avaient des classes de recrutement classées dans le top 10 de 2020 à 2022, y compris le classement n°1 de 247Sports.com en 2022, mais n’ont terminé que 7-6 l’année dernière et 5-7 en 2022.

Bjork n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de The Dispatch.

Le Dispatch a appris que le directeur sportif de l’État de Washington, Pat Chun, était finaliste pour le poste. Chun a passé 15 ans dans le département des sports de l’OSU de 1997 à 2012, notamment en tant que directeur exécutif associé des sports avant son embauche à la WSU.

Smith prendra sa retraite fin juin après avoir occupé le poste d’AD depuis 2005.

