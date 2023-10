Ostin Technology Group Co. a obtenu de nouvelles commandes d’achat de produits d’écran pour tapis roulant ; Ouvre officiellement la boutique Douyin avec les derniers produits de montres intelligentes désormais disponibles à l’achat – Technology Today

Nanjing, Chine, 09 octobre 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Ostin Technology Group Co., Ltd. (la « Société ») (Nasdaq : OST), un fournisseur de modules d’affichage et de polariseurs en Chine, a annoncé aujourd’hui avoir obtenu nouvelles commandes d’achat de près de 5 000 produits d’écran de tapis roulant « module de 21,5 pouces » auprès d’un important fabricant d’équipements de fitness en Chine. La société a également dévoilé l’ouverture officielle de son magasin phare Douyin. Ce lancement passionnant dévoile les montres intelligentes M4 et GT8-PRO, désormais disponibles à l’achat en ligne.

Reconnaissant l’influence extraordinaire et l’attrait généralisé des plateformes chinoises de courtes vidéos, la société exploite la puissance de la diffusion en direct, des communautés de fans dédiées et de la publicité convaincante sur les réseaux sociaux pour amplifier les ventes. Outre Douyin, la société espère captiver le public et stimuler les ventes en présentant ses remarquables montres intelligentes sur d’autres plateformes de premier plan telles que Kuaishou (Kwai) et WeChat Channel au cours de l’année.

Les montres intelligentes M4 et GT8-PRO offrent une multitude de fonctionnalités avancées de suivi de la santé et de la condition physique, permettant aux utilisateurs d’élever leur bien-être vers de nouveaux sommets. Avec des rappels d’exercices, des outils de suivi du sommeil, un GPS intégré, des assistants vocaux et une intégration transparente avec des applications mobiles populaires comme Alipay, ces montres intelligentes offrent une expérience utilisateur complète et intuitive.

M. Tao Ling, président-directeur général de la société, a commenté : « Nous sommes très heureux d’ouvrir notre premier magasin phare sur une plateforme de diffusion en direct de courtes vidéos et de dévoiler nos produits de montres intelligentes. Nos nouveaux produits de montres intelligentes marquent notre étape importante dans la technologie portable. Grâce à leurs fonctionnalités exceptionnelles, leur design élégant et leur interface conviviale, nous sommes convaincus que les clients adopteront ces produits, propulsant ainsi notre part de marché vers de nouveaux sommets. »

M. Ling a en outre souligné l’importance des plateformes de diffusion de courtes vidéos en direct telles que Douyin, WeChat Channel et Kuaishou (Kwai) pour révolutionner la promotion et les ventes de produits en Chine. « Nous exploiterons la puissance de ces plateformes pour engager des publics spécifiques avec un contenu sur mesure, des fonctionnalités interactives immersives, et établir une confiance et une influence inébranlables pour la marque Ostin grâce à la diffusion en direct, renforçant ainsi les ventes et la rentabilité », a ajouté M. Ling.

À propos d’Ostin Technology Group Co., Ltd.

Fondée en 2010, la société est un fournisseur de modules d’affichage et de polariseurs en Chine. La société conçoit, développe et fabrique des modules d’affichage TFT-LCD dans une large gamme de tailles et de tailles personnalisées qui sont principalement utilisées dans l’électronique grand public, les écrans LCD extérieurs et les écrans automobiles. La Société fabrique également des polariseurs utilisés dans les modules d’affichage TFT-LCD.

Pour plus d’informations, s’il vous plaît visitez http://www.austinelec.com/

Déclaration prospective

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives telles que définies par la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations prospectives comprennent des déclarations concernant les plans, les objectifs, les buts, les stratégies, les événements ou performances futurs, les hypothèses sous-jacentes et d’autres déclarations qui sont autres que déclarations de faits historiques. Lorsque la Société utilise des mots tels que « peut », « aura », « a l’intention de », « devrait », « croit », « s’attend à », « anticipe », « projette », « estime » ou des expressions similaires qui ne se rapportent pas uniquement à des éléments historiques. compte, il fait des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives ne constituent pas des garanties de performances futures et impliquent des risques et des incertitudes qui peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes de la Société évoquées dans les déclarations prospectives. Ces déclarations sont soumises à des incertitudes et à des risques, notamment les suivants : les objectifs et les stratégies de la Société ; les prévisions de la Société sur les tendances du marché ; le développement commercial futur de la Société ; la demande et l’acceptation par le marché des nouveaux produits de montres intelligentes ; l’attente de recevoir des commandes de clients pour de nouveaux produits de montres intelligentes ; le calendrier prévu pour la commercialisation et la vente de nouveaux produits de montres intelligentes ; les changements technologiques; la capacité de la Société à attirer et à retenir des professionnels qualifiés ; concentration de la clientèle ; et les conditions économiques générales affectant le secteur d’activité de la Société et les hypothèses sous-jacentes ou liées à l’un des risques ci-dessus et à d’autres risques contenus dans les rapports déposés par la Société auprès de la SEC. Pour ces raisons, entre autres, les investisseurs sont avertis de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse. Des facteurs supplémentaires sont abordés dans les documents déposés par la société auprès de la SEC, qui peuvent être consultés à l’adresse suivante : www.sec.gov. La Société ne s’engage aucunement à réviser publiquement ces déclarations prospectives pour refléter des événements ou des circonstances survenant après la date des présentes.

Pour plus d’information veuillez contacter:

Groupe technologique Ostin Co., Ltd.

[email protected]

Relations avec les investisseurs:

Janice Wang

Services financiers de patrimoine LLC

Téléphone : +86 13811768599 +1 628 283 9214

E-mail: [email protected]