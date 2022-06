Osom OV1 est désormais le Solana Saga, un smartphone axé sur la blockchain

Osom est une entreprise technologique axée sur la confidentialité qui devait lancer le smartphone OV1 de l’équipe d’ingénieurs qui a construit l’Essential PH-1. Dans une tournure des événements, l’OV1 sera désormais un nouveau smartphone axé sur la blockchain de Solana Mobile appelé le « Saga » et il sera toujours fabriqué par Osom. La saga Solana sera étroitement intégrée à la blockchain de Solana, capable d’effectuer des transactions sur le Web3 et prendra en charge la détention d’actifs numériques, notamment des jetons et des NFT.

L’OV1 sera désormais la Solana Saga. — OSOMPrivacy (@OsomPrivacy) 23 juin 2022

Lors d’un événement à New York, la société a également présenté le Solana Mobile Stack. Il s’agit « d’un cadre pour Android permettant aux développeurs de créer des expériences mobiles riches pour les portefeuilles et les applications sur Solana ». Le SDK Solana Mobile Stack est déjà disponible pour les développeurs.

La page d’annonce a également révélé certaines spécifications, notamment un écran OLED de 6,67 pouces, 12 Go de RAM et 512 Go de stockage interne. La Saga équipera également le chipset Snapdragon 8+ Gen 1 et est alimentée par une batterie de 4 100 mAh. Il existe également une prise en charge de la charge sans fil, Bluetooth 5.0 et un scanner d’empreintes digitales monté à l’arrière. Dans le département de la caméra, il y a une caméra selfie 16MP et deux caméras principales. Le premier est un 50MP IMX766 f/1.8 et un secondaire 12MP IMX373 f/2.2 ultra large à 120 degrés.



Le câble de confidentialité précédemment taquiné d’Osom – son avenir est incertain

Fait intéressant, les acheteurs potentiels peuvent pré-commander une Solana Saga à partir d’aujourd’hui pour un dépôt remboursable de 100 $. La Saga coûtera 1000 $ et ceux qui précommanderont pourront recevoir un Saga Pass qui comprend un NFT d’accompagnement et «le premier ticket pour influencer la direction de la plate-forme SMS. L’appareil devrait arriver au début de 2023 et sera initialement lancé aux États-Unis, au Canada, dans l’UE et au Royaume-Uni.

