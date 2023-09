Oslo est mort, vive le processus de paix | Des avis

L’accord de paix israélo-palestinien, conclu à Oslo et signé à Washington DC en 1993, visait à parvenir à la paix dans un délai de cinq ans. Cependant, après plusieurs échecs et résurgences, le processus a finalement conduit à une occupation plus violente et a abouti à un système d’apartheid plus enraciné. Cela soulève trois questions cruciales : pourquoi a-t-il échoué ? Pourquoi a-t-il été ressuscité à plusieurs reprises ? Et quelle est l’alternative 30 ans plus tard ?

Cinq facteurs principaux ont été à l’origine de l’échec du processus d’Oslo.

Avant tout, Oslo a échoué parce qu’il a abouti à une « paix hégémonique » qui a privilégié les occupants israéliens, discriminé les Palestiniens occupés et ouvert la voie à davantage d’instabilité et de violence. Il a permis aux dirigeants israéliens de dicter les calendriers de paix, les délais et la mise en œuvre globale de leurs accords intérimaires au détriment de la sécurité et de l’indépendance palestiniennes. Dès le début, l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) a été contrainte de reconnaître Israël comme un État à part entière occupant 78 % de la Palestine historique. Israël, cependant, a refusé de reconnaître l’État palestinien sur les 22 pour cent restants du territoire et a simplement reconnu l’OLP comme le seul représentant du peuple palestinien. Alors qu’Israël a déclaré qu’il acceptait la « vision » de Washington d’une solution à deux États, à la veille de la guerre américaine contre l’Irak en 2003, il l’a fait avec de nombreuses réserves débilitantes et uniquement pour aider à maintenir l’apparence de la pax Americana.

Deuxièmement, le processus a échoué parce que les États-Unis n’étaient pas un sponsor juste et crédible. Washington a été pendant des décennies le principal mécène d’Israël, et il le reste encore aujourd’hui. Parfois, il a joué le rôle du « bon flic » contre le « méchant flic » israélien dans les négociations, mais son objectif a toujours été de garantir qu’un compromis soit trouvé entre les États-Unis et Israël, pas nécessairement entre Israéliens et Palestiniens. Ces derniers devaient accepter gracieusement toute issue sous peine de se faire réprimander.

Troisièmement, cela a échoué parce que les colonies illégales d’Israël ont continué à s’étendre sans relâche après 1993. Les États-Unis ont parfois manifesté leur mécontentement, mais Israël a simplement levé les yeux au ciel et a continué à construire. En 2003, le nombre de colons avait doublé et en 2023, il avait plus que quadruplé. Aujourd’hui, plus de 700 000 colons, pour la plupart armés, vivent dans 279 colonies illégales en Cisjordanie occupée et à Jérusalem-Est. Cela a « nécessité » une plus grande présence militaire israélienne dans les territoires occupés et a conduit à davantage d’incitations, de frictions et de violences.

Quatrièmement, sous couvert d’Oslo, Israël a relié ses nombreuses colonies illégales par des routes de contournement, des projets de développement et des réseaux de sécurité, rendant son occupation irréversible et la solution à deux États pratiquement irréalisable. Ce faisant, il a créé deux systèmes juridiques dans les territoires occupés : un système supérieur pour les colons juifs et un système inférieur pour les Palestiniens autochtones. Dix ans après la signature du premier accord d’Oslo, Israël avait déjà divisé les territoires palestiniens en 202 cantons distinctsdiminuant l’accès des Palestiniens à l’emploi, à la santé et à l’éducation.

Cinquièmement, Israël a refusé de s’engager dans toute discussion significative sur les cinq questions importantes du « statut permanent » : les colonies qui n’ont cessé de s’étendre ; les réfugiés restés bloqués loin de chez eux ; des frontières effacées de facto ; la sécurité à laquelle Israël a refusé de renoncer ; et l’avenir de Jérusalem, qu’Israël a annexée.

Pour faire court, après sept longues années d’accords intérimaires sans conséquence, d’expansion sans entrave des colonies et de répression violente suivies par l’échec d’un sommet convoqué à la hâte à Camp David, le processus d’Oslo est tombé dans une impasse et a conduit à une deuxième Intifada palestinienne en 2000.

Mais il ne semble pas possible d’abandonner la dépendance à Oslo. Malgré toutes ses folies, ses fantasmes et ses échecs, les dirigeants israéliens, palestiniens, américains, arabes et tous les autres dirigeants ayant un intérêt dans le jeu s’accrochent au fantôme d’Oslo. Pourquoi?

Eh bien, les Israéliens ont toutes les raisons de ne pas abandonner un processus qui n’a servi qu’à renforcer l’État juif et à légitimer ses activités coloniales illégales tout en affaiblissant et en divisant les Palestiniens. Par exemple, de 1995 à 1999, le produit intérieur brut (PIB) d’Israël a augmenté de près de 50 pour cent, alors que sa population n’a augmenté que de 10 pour cent. Aujourd’hui, même le Premier ministre Benjamin Netanyahu, qui dirige le gouvernement le plus extrémiste et raciste de l’histoire d’Israël, estime qu’Israël besoins l’Autorité palestinienne créée par Oslo, qui a pour mission de maintenir le silence des Palestiniens et la sécurité des Israéliens.

Le président palestinien Mahmoud Abbas et ses acolytes au sein de l’Autorité palestinienne sont également réticents à abandonner Oslo parce que le processus de paix désastreux est leur véritable raison d’être. Non élus, impopulaires et illégitimes, ils ont utilisé le processus d’Oslo pour obtenir le soutien international et conserver le pouvoir.

Quant aux États-Unis, continuer à parrainer le processus de paix est un moyen d’assurer une influence durable sur la région et de maintenir la mascarade de la pax Americana.

Pour les autocrates arabes, la mascarade du processus de paix les dispense de faire quoi que ce soit pour la Palestine, qui reste la cause régionale la plus importante dans la rue arabe. Cela leur fournit également un prétexte pour normaliser leurs relations avec Israël en échange d’un plus grand soutien américain.

On peut dire la même chose des Européens et des autres puissances mondiales, qui utilisent le processus de paix comme prétexte pour ne rien faire qui puisse contrarier les Américains. Bien qu’ils aient investi des milliards dans le processus de paix pour ensuite voir Israël le détruire, les Européens continuent d’hésiter à affronter « l’État juif ».

Mais 30 ans plus tard, il est peu probable que la mascarade d’Oslo puisse durer encore longtemps ; certainement pas après que des fanatiques apocalyptiques ont pris le pouvoir en Israël et redoublent d’efforts pour judaïser chaque recoin de la Palestine historique. Mais l’apartheid ne peut pas être une alternative à la solution à deux États ; certainement pas à long terme.

C’est pourquoi les Israéliens et les Palestiniens en quête de paix doivent comprendre, comme je le dis a écrit Il y a 20 ans, à l’occasion du 10e anniversaire d’Oslo :

« Un État répond aux exigences d’une véritable paix qui n’ont guère été abordées, et encore moins résolues, dans le processus de paix d’Oslo. Les divergences sur les réfugiés palestiniens, Jérusalem, la minorité palestinienne en Israël, les colons en Palestine, la sécurité israélienne, les frontières et l’eau pourraient toutes être résolues dans le cadre d’un État partagé fondé sur la citoyenneté et la protection constitutionnelle de l’identité religieuse et nationale. de ses habitants.

«Cela pourrait être réalisé dans le cadre du fédéralisme, comme en Belgique, en Suisse ou au Canada, ou dans le cadre d’un système un homme, une voix, comme en Afrique du Sud. Historiquement, les Israéliens ont préféré le premier tandis que les Palestiniens préconisaient le second.

« Quoi qu’il en soit, une solution à un seul État signifierait que les Palestiniens accepteraient les colons juifs comme des voisins légitimes et que les Israéliens considéreraient les Palestiniens comme des concitoyens. L’État accorderait des droits et des privilèges égaux aux deux populations. Tous deux auraient le droit d’immigrer ; « audah » pour les Palestiniens, « aliyah » pour les Juifs. Pour les deux, Jérusalem serait une seule capitale ouverte.

« Le nouvel État entretiendrait automatiquement des relations amicales et pacifiques avec ses voisins et servirait d’exemple de réconciliation et de coexistence. »

Il est grand temps de prendre un nouveau départ, après 30 ans d’échec et un siècle de conflits. La plupart des Palestiniens et des Israéliens ont atteint leur majorité après Oslo. A eux de tracer une nouvelle voie, libérés des illusions de leurs parents.