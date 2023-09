Osiris-Rex : la NASA renvoie un échantillon de l’astéroïde Bennu sur Terre | Actualités scientifiques et technologiques

Une capsule de la NASA transportant le plus gros échantillon jamais collecté sur un astéroïde est revenue sur Terre.

La capsule, qui a atterri dans le désert de l’Utah à 15h52, contenait environ 250 g de roches et de poussières collectées sur l’astéroïde Bennu dans le cadre de de la NASA Mission Osiris-Rex.

Les experts affirment que l’astéroïde géocroiseur riche en carbone sert de capsule temporelle depuis les débuts de l’histoire du système solaire.

On s’attend à ce que l’échantillon fournisse des indices importants qui pourraient nous aider à comprendre l’origine des matières organiques et de l’eau qui pourraient avoir conduit à la vie sur Terre.

Image:

Photo : NASA/Keegan Barber/Reuters





Image:

La sonde est désormais de retour dans la salle blanche de la NASA





Étant donné que l’échantillon a été collecté directement sur l’astéroïde, il n’y aura presque aucune contamination.

Il est devenu rougeoyant lorsqu’il a touché la haute atmosphère et a plongé vers la Terre, avec des températures à l’intérieur qui devraient culminer à 2 800 °C.

Des parachutes se sont ensuite déployés vers la toute fin de sa descente pour ramener l’échantillon au sol en toute sécurité dans le désert de l’Utah.

Il est maintenant de retour dans la « salle blanche » de la NASA pour être testé.

Réagissant à l’atterrissage, le musicien de Queen Brian May, qui a aidé la mission en aidant à identifier où Osiris-Rex pourrait prélever un échantillon de l’astéroïde, a déclaré : « Cette boîte, lorsqu’elle est ouverte, contenant du matériel provenant de la surface de Bennu, peut nous dire des choses incalculables. secrets des origines de l’univers, des origines de notre planète et des origines de la vie elle-même.

« Quelle journée incroyablement excitante. »

Image:

Une représentation artistique d’Osiris-Rex. Photo : NASA





Il s’agit de la première mission de l’agence spatiale américaine visant à prélever un échantillon d’un astéroïde et la première d’une agence depuis 2020.

Un quart de l’échantillon sera remis à un groupe de plus de 200 personnes, provenant de 38 institutions réparties dans le monde, dont une équipe de scientifiques de l’Université de Manchester et du Musée d’histoire naturelle.

Image:

Une image de l’astéroïde Bennu composée de 12 images du vaisseau spatial Osiris-Rex. Photo : NASA





L’astéroïde Bennu est un vestige du système solaire primitif vieux de 4,5 milliards d’années et est classé comme « objet géocroiseur » car il passe relativement près de notre planète tous les six ans, bien que les chances d’un impact soient considérées comme faibles.

En 2021, des scientifiques de l’équipe Osiris-Rex ont déclaré que l’astéroïde pourrait éventuellement dériver sur l’orbite terrestre et frapper la planète d’ici septembre 2182, bien qu’il y ait une chance sur 2 700 (0,037 %) que cela se produise.

Qu’est-ce que la mission Osiris-Rex de la NASA ? La NASA a lancé le vaisseau spatial robotique Osiris-Rex le 8 septembre 2016 et est arrivé sur l’astéroïde Bennu en décembre 2018. L’objet céleste mesure 500 m de diamètre, soit un peu plus large que la hauteur de l’Empire State Building. Après avoir cartographié Bennu pendant près de deux ans, Osiris-Rex a collecté un échantillon de la surface le 20 octobre 2020 avant d’entamer son retour sur Terre le 10 mai 2021. Les scientifiques pensent que l’étude de cet astéroïde riche en carbone peut aider à faire la lumière sur la formation et l’évolution des planètes. Ils disent que Bennu sert de capsule temporelle depuis les débuts de l’histoire du système solaire. L’échantillon devrait fournir des indices importants qui pourraient nous aider à comprendre l’origine des matières organiques et de l’eau qui pourraient avoir conduit à la vie sur Terre. Après avoir déposé son échantillon sur Terre, le vaisseau spatial Osiris-Rex devrait continuer à explorer un autre astéroïde géocroiseur nommé Apophis.

Une étude « cruciale pour comprendre la formation de planètes comme la Terre »

Ashley King, futur leader de l’UKRI, Musée d’Histoire Naturelle, a déclaré : « Osiris-Rex a passé plus de deux ans à étudier l’astéroïde Bennu, trouvant des preuves de substances organiques et minérales chimiquement modifiées par l’eau.

« Ce sont des ingrédients cruciaux pour comprendre la formation de planètes comme la Terre, nous sommes donc ravis d’être parmi les premiers chercheurs à étudier les échantillons renvoyés de Bennu.

« Nous pensons que les échantillons de Bennu pourraient avoir une composition similaire à celle de la récente chute de météorite de Winchcombe, mais en grande partie non contaminés par l’environnement terrestre et encore plus vierges. »

Le Dr Sarah Crowther, chercheuse au Département des sciences de la Terre et de l’environnement de l’Université de Manchester, a déclaré : « C’est un véritable honneur d’être sélectionnée pour faire partie de l’équipe d’analyse des échantillons d’Osiris-Rex, travaillant avec certains des meilleurs scientifiques. autour du monde.

« Nous sommes ravis de recevoir des échantillons dans les semaines et mois à venir, de commencer à les analyser et de découvrir quels secrets détient l’astéroïde Bennu.

« Une grande partie de nos recherches se concentrent sur les météorites et elles nous permettent d’en apprendre beaucoup sur l’histoire du système solaire.

« Les météorites deviennent chaudes en traversant l’atmosphère terrestre et peuvent rester sur Terre pendant de nombreuses années avant d’être découvertes, de sorte que l’environnement local et la météo peuvent modifier ou même effacer des informations importantes sur leur composition et leur histoire.

« Les missions de retour d’échantillons comme Osiris-Rex sont d’une importance vitale car les échantillons renvoyés sont intacts, nous savons exactement de quel astéroïde ils proviennent et pouvons être certains qu’ils ne sont jamais exposés à l’atmosphère afin que les informations importantes soient conservées. »