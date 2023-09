OSIRIS-REx de la NASA va ramener des échantillons de l’astéroïde Bennu sur Terre : ce qu’il faut savoir | Actualités explicatives

Une capsule spatiale transportant un échantillon de matière rocheuse retirée de la surface d’un astéroïde il y a trois ans devrait atterrir en parachute dans le désert de l’Utah dimanche.

En cas de succès, la mission OSIRIS-REx, un effort conjoint de la NASA et des scientifiques de l’Université de l’Arizona, marquerait le troisième échantillon d’astéroïde, et de loin le plus grand, jamais renvoyé sur Terre pour analyse.

OSIRIS-REx a collecté ses échantillons sur Bennu, un astéroïde riche en carbone, avant de se lancer dans un voyage de retour de 1,9 milliard de kilomètres (1,2 milliard de milles) vers la Terre en mai 2021.

Qu’est-ce que l’OSIRIS-REx ?

The Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security-Regolith Explorer (OSIRIS-REx) est un vaisseau spatial sans pilote de la NASA qui a été envoyé pour collecter des échantillons de Bennu.

Le vaisseau spatial était équipé de caméras pour capturer des images essentielles à la collecte d’échantillons de l’astéroïde pendant la mission. Il était également équipé de matériel permettant de développer des cartes 3D de Bennu, de mesurer sa température, de cartographier sa composition minérale et chimique et de la visualiser aux rayons X et à la lumière infrarouge.

Le bras robotique attaché au vaisseau spatial a collecté des roches et de la saleté à la surface de l’astéroïde, qui ont ensuite été scellées à l’intérieur de la capsule de retour d’échantillon.

Cette capsule s’est séparée du vaisseau spatial et a commencé sa plongée enflammée dans l’atmosphère terrestre.

Que savons-nous du voyage du vaisseau spatial ?

L’OSIRIS-REx a été lancé depuis la Floride le 8 septembre 2016.

En septembre 2017, le vaisseau spatial a utilisé l’aide de la gravité terrestre pour se propulser dans son long voyage vers Bennu, atteignant l’astéroïde le 3 décembre 2018.

Il est entré en contact avec la surface de l’astéroïde pendant environ cinq secondes le 20 octobre 2020. Le prélèvement d’échantillons a été effectué sur trois tentatives par OSIRIS-REx.

En mai 2021, le vaisseau spatial a commencé son voyage de retour vers Terre.

Où et quand l’échantillon atterrira-t-il sur Terre ?

L’échantillon devrait revenir sur Terre dimanche à 14h55 GMT.

La capsule contenant l’échantillon sera parachutée jusqu’au champ d’essai et d’entraînement de l’Utah, dans le désert occidental de l’Utah, où les scientifiques attendront pour la récupérer.

Les échantillons d’astéroïdes sont-ils dangereux ?

L’échantillon ne contiendra pas de contaminants tels que des virus ou des bactéries, selon Harold Connolly, basé à l’Université Rowan et chercheur en échantillons de la mission OSIRIS-REx et co-investigateur.

Il a fait une comparaison avec du matériel prélevé sur des échantillons lunaires d’Apollo 11, qui avait suscité des inquiétudes similaires à l’époque. Après avoir utilisé des animaux pour tester ce matériau, il a été déclaré sûr.

Aucune croissance microbienne n’a été trouvée et la NASA a décidé qu’il était suffisamment sûr d’arrêter les tests sur les animaux ou de mettre en quarantaine les astronautes et les techniciens de laboratoire travaillant avec des échantillons lunaires après la mission Apollo 14 en 1971.

Que savons-nous de Bennu ?

Bennu, anciennement appelé 1999 RQ36, a été découvert en 1999 et classé comme « objet géocroiseur » car il passe relativement près de notre planète tous les six ans. C’est un petit astéroïde, d’un peu moins de 500 mètres de profondeur et vieux de plus de 4,5 milliards d’années.

Au fil du temps, l’astéroïde s’est rapproché de la Terre, s’en rapprochant de près tous les six ans. Les scientifiques estiment que l’une de ces approches rapprochées a une faible chance d’impacter la Terre le 24 septembre 2182.

Pourquoi OSIRIS-REx a-t-il été envoyé à Bennu ?

La mission a été lancée afin que les scientifiques puissent apprendre à mieux prédire les risques à long terme que des astéroïdes géocroiseurs tels que Bennu frappent notre planète.

Les scientifiques pensent également que 10 millions d’années après la formation du système solaire, la composition chimique et minérale actuelle de Bennu était déjà formée.

Les télescopes ont montré que l’astéroïde contient des matières organiques riches en carbone, qui pourraient avoir joué un rôle dans l’apport de composés vitaux sur Terre. Une partie de la mission d’OSIRIS-REx consistait à en apprendre davantage sur ces composés.

Les scientifiques espèrent également déterminer s’il existe des signes d’eau sur l’astéroïde, et pour étudier si l’hydrogène et l’oxygène peuvent être extraits de l’eau des astéroïdes pour alimenter les fusées dans l’espace.

Qu’arrivera-t-il au vaisseau spatial OSIRIS-REx après la mission ?

Le vaisseau spatial OSIRIS-REx sera renommé en OSIRIS-APEX (OSIRIS-APophis Explorer) et sera envoyé pour étudier un autre astéroïde géocroiseur, Apophis, lorsqu’il s’approchera de la Terre en 2029.

« C’est un vaisseau spatial parfaitement viable qui peut faire plus de science, et la NASA a eu raison de le réutiliser et d’en tirer de nouvelles connaissances scientifiques en se rendant à Apophis », a déclaré Connolly.

Comment puis-je suivre l’atterrissage ?

Vous pouvez regarder la couverture en direct de l’atterrissage de la capsule OSIRIS-REx dimanche en utilisant le Lien en direct de la NASA.