Osiris-Rex de la NASA livrera dimanche un échantillon d’astéroïde sur Terre

De la poussière et d’autres morceaux d’un gros astéroïde nommé Bennu sont en route vers la Terre. Osiris-Rex de la NASA met fin à sa mission plus de sept ans après son lancement depuis Cap Canaveral, en Floride.

Le long vol se terminera dimanche, lorsque le vaisseau spatial larguera la capsule contenant l’échantillon d’astéroïde. La capsule effectuera ensuite un voyage surchauffé à travers l’atmosphère avant de se parachuter pour un atterrissage en douceur au champ d’essai et d’entraînement de l’armée américaine, près de Dugway, dans l’Utah.

En 2020, le vaisseau spatial de la taille d’une camionnette a effectué une manœuvre de « toucher-décoller » – un peu comme un coup de poitrine dans l’espace – et a extrait quelques onces de matière de la roche spatiale, qui est en réalité un tas de décombres retenu ensemble par sa propre gravité. Osiris-Rex s’est attardé autour de Bennu jusqu’en 2021, date à laquelle il a commencé son voyage de retour de deux ans sur Terre.

Les contrôleurs de mission préparent le retour de la capsule depuis des mois. Le 10 septembre, La NASA a rapporté le vaisseau spatial a brièvement tiré ses propulseurs pour se diriger vers la Terre. L’ajustement mineur met Osiris-Rex sur la bonne voie pour libérer la capsule sur une trajectoire pour entrer dans notre atmosphère au large des côtes de Californie à 7 h 42 (heure du Pacifique) lors de la livraison. Environ 13 minutes plus tard, il atterrira au sud-ouest de Salt Lake City, quelque part dans une zone prédéterminée mesurant 36 milles sur 8,5 milles de diamètre.

Ce graphique montre les événements qui se produisent entre le moment où le vaisseau spatial Osiris-Rex libère sa capsule d’échantillon et le moment où la capsule atterrit dans le désert de l’Utah. Lockheed Martin

La capsule grésillera lors de sa course dans le ciel protégée par un bouclier thermique. Il sera suivi à l’aide d’équipements d’imagerie thermique et des équipes de récupération seront déployées par hélicoptère pour le récupérer le plus rapidement possible afin d’éviter une éventuelle contamination de l’environnement terrestre.

Osiris-Rex est la première mission de ce type menée par la NASA. L’agence spatiale japonaise a envoyé deux vaisseaux spatiaux, nommés Hayabusa et Hayabusa 2pour collecter et livrer des échantillons des astéroïdes Itokawa et Ryugu, respectivement.

Après l’atterrissage, l’échantillon sera envoyé au Johnson Space Center de Houston. Là, il fera l’objet d’une analyse préliminaire et sera dévoilé le 11 octobre lors d’une conférence de presse diffusée en direct. On espère que cet échantillon fournira aux scientifiques une fenêtre sur la naissance du système solaire, y compris le soleil et les planètes, il y a environ 4,5 milliards d’années.

Quant au vaisseau spatial principal, ce n’est pas terminé. Après avoir envoyé son trésor à la surface, Osiris-Rex allumera ses moteurs pour éviter de s’écraser dans l’atmosphère elle-même. Et il continuera vers sa prochaine cible, le astéroïde Apophis, auquel cas il sera rebaptisé Osiris-Apex (Osiris-Apophis Explorer). Le véhicule n’est pas équipé pour collecter et livrer un autre échantillon, mais il peut tenter de faire exploser l’astéroïde avec ses propulseurs à gaz pour tenter de déloger la poussière et d’autres petits morceaux à étudier.

Apophis est une cible importante car il est considéré comme un astéroïde potentiellement dangereux. Même si tout risque d’impact sur la Terre au cours du prochain siècle a été exclu, il vaudra la peine de le surveiller de près pendant les siècles à venir.