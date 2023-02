Osimhen pourrait coûter plus de 100 millions d’euros à Man United et au PSG

Victor Osimhen, de Naples, mène la charge pour le premier titre de Serie A du club en plus de 30 ans. Portfolio de Cesare Purini/Mondadori via Getty Images

La fenêtre de transfert de janvier vient à peine de se fermer, mais déjà deux des plus grands clubs européens ciblent un joueur qui pourrait se déplacer pour une somme à neuf chiffres cet été. Insider Notebook d’ESPN a le dernier.

Sauter à: La colère du PSG contre Chelsea à propos de Ziyech | Man United sera-t-il la première équipe à 10 milliards de dollars ? | L’avenir de Mendy à Madrid est incertain | Nani premier de nombreux noms de marque Down Under? | Mutation menacée par le personnel en grève

Le déménagement estival d’Osimhen pourrait rapporter gros

Manchester United et le Paris Saint-Germain devront payer des frais de transfert d’au moins 100 millions d’euros (109 millions de dollars) s’ils veulent remporter la course à la signature de l’attaquant de Naples Victor Osimhen lors du mercato estival, a déclaré une source connaissant le l’évaluation du joueur a déclaré à ESPN.

Osimhen, 24 ans, est devenu l’un des attaquants les plus recherchés d’Europe cette saison en menant la quête de Naples d’un premier titre de Serie A depuis 1990. L’international nigérian a marqué 15 buts en 20 matchs toutes compétitions confondues et, avec 14 buts en championnat. , a deux d’avance sur Ademola Lookman d’Atalanta dans la poursuite du Capocannonière prix en tant que meilleur buteur de Serie A.

Choix de l’éditeur 2 Connexe

Avec Erling Haaland (Manchester City), Darwin Nunez (Liverpool) et Robert Lewandowski (Barcelone) qui ont tous déménagé dans leurs clubs actuels l’été dernier, Osimhen est devenu la principale option pour les clubs qui cherchent à renforcer leurs options offensives pour la saison prochaine.

Des sources ont déclaré à ESPN le mois dernier que United envisageait également des transferts pour Harry Kane de Tottenham Hotspur et Benjamin Sesko du FC Salzburg. L’attaquant de la Juventus Dusan Vlahovic pourrait également devenir une option si le club italien est contraint de vendre l’international serbe, qui a signé un transfert de 70 millions d’euros de la Fiorentina en janvier 2022, en raison de l’impact financier d’une rétrogradation de 15 points pour des irrégularités de transfert. Mais la forme d’Osimhen pour Naples cette saison a conduit United et le PSG à placer l’attaquant en haut de leur liste d’objectifs prioritaires.

Une source a déclaré à ESPN que Napoli ne se séparerait pas d’Osimhen pour moins de 100 millions d’euros, cependant, et que la perspective que United et le PSG fassent tous deux de sérieux efforts pour signer le joueur a soulevé la possibilité d’une redevance encore plus élevée. Osimhen a encore deux ans pour exécuter son contrat à Naples, étant arrivé au club dans un transfert de 70 millions d’euros depuis Lille en 2020.

Des sources ont déclaré à ESPN le mois dernier que United avait conclu un accord de prêt de six mois avec l’attaquant international néerlandais de Burnley, Wout Weghorst, afin d’éviter de s’engager dans un contrat de 18 mois pour une signature permanente, permettant ainsi au club d’être libre de poursuivre la première classe. L’entraîneur de l’avant-centre Erik ten Hag a identifié comme une priorité cet été. — Marc Ogden

jouer 1:45 Laurens: le PSG “furieux” contre Chelsea pour la panne de Ziyech Julien Laurens explique pourquoi Hakim Ziyech n’a pas été en mesure de terminer un transfert à la date limite de Chelsea au PSG.

Le PSG toujours en colère contre Chelsea pour l’accord raté de Ziyech

Le Paris Saint-Germain a gagné 3-1 à Montpellier mercredi, mais le principal sujet de conversation parmi les gens du club était l’échec du transfert à la date limite de Hakim Ziyech la nuit précédente. Des sources des champions de Ligue 1 ont déclaré à ESPN qu’elles étaient furieuses contre Chelsea pour avoir laissé l’accord s’effondrer et affirment qu’elles ne feront plus jamais affaire avec le club londonien.

Le PSG reproche à Chelsea d’avoir tardé à envoyer les bons papiers pour finaliser le prêt de l’international marocain à trois reprises : le premier document comportait une erreur, tandis que les deux suivants ont été reçus sans être signés.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Les documents étaient tous en règle à la quatrième tentative, mais à ce moment-là, il était 00h03 GMT en France, trois minutes après la date limite, et l’accord n’a pas pu être enregistré par la ligue française.

Ce qui a aggravé les choses du point de vue du PSG, c’est qu’après la première erreur, ils ont essayé d’appeler Chelsea cinq fois mais personne n’a répondu. Le club anglais s’est excusé, expliquant qu’il se concentrait sur la finalisation du transfert record britannique d’Enzo Fernandez, mais le PSG reste mécontent. — Julien Laurent

Les propriétaires de Man United divisés sur la vente du club

La famille Glazer reste indécise quant à l’opportunité d’accepter une vente complète de Manchester United ou un investissement partiel, des sources indiquant à ESPN que certains membres du groupe de propriété pensent que la valeur du club pourrait monter en flèche si le manager Erik ten Hag peut superviser une période de succès soutenue. sur le terrain.

Les Glazers explorent des “alternatives stratégiques”, qui incluent une vente ou un investissement extérieur et des conseillers financiers désignés, The Raine Group, qui présentent des manifestations d’intérêt avant la soumission de propositions formelles.

EN DIRECT SUR ESPN+ (JEUX SÉLECTIONNÉS) Le beau jeu vit ici. Diffusez les meilleures ligues, tournois et équipes.

Inscrivez-vous à ESPN+ JEUDI FÉV. 2 (toutes les heures ET)

• Z Waregem contre Malines (15h00)

• Real Madrid vs Valence (14h30) VENDREDI FÉV. 3 (toutes les heures HE)

• Augsbourg contre Leverkusen (14h20)

• Ostende vs Anderlecht (14h40)

• Athletic Club contre Cadix (15h00)

Des sources ont déclaré à ESPN que The Raine Group pense que United pourrait vendre pour 7 milliards de dollars – un prix record mondial pour une franchise sportive – mais il y a un sentiment au sein de la famille Glazer que si Ten Hag, qui a connu un bon début de vie au club, peut superviser un succès prolongé dans un Old Trafford réaménagé ou reconstruit, cette valeur pourrait éventuellement atteindre 10 milliards de dollars.

L’une des options sur la table est d’avoir des travaux sur Old Trafford, ou un nouveau stade construit à cet effet, payé en acceptant un investissement en capital, avant de vendre à un prix plus élevé à l’avenir.

United n’a pas remporté de titre de Premier League depuis 2013 et n’a pas remporté la Ligue des champions depuis 2008, mais Ten Hag a pris un bon départ en tant que manager et est sur la bonne voie pour assurer un retour en Ligue des champions et remporter un trophée lors de son premier match. saison. United est toujours dans quatre compétitions et affrontera Newcastle en finale de la Coupe Carabao le 26 février (diffuser EN DIRECT sur ESPN + aux États-Unis), et une victoire à Wembley donnerait à United son premier trophée depuis 2017.

Des sources ont déclaré à ESPN que Joel et Avram Glazer seraient désireux de conserver le contrôle du club s’ils le pouvaient, mais que d’autres membres de la famille pensent que c’est maintenant le bon moment pour vendre, alors qu’une vente complète est toujours le résultat le plus probable mais dépendra de la la taille et les détails des offres d’investissement reçues par Raine. – Rob Dawson

jouer 2:03 Shaka: la blessure de Benzema est une énorme préoccupation pour le Real Madrid Shaka Hislop et Alejandro Moreno discutent de l’impact que la blessure de Karim Benzema pourrait avoir sur le Real Madrid à l’avenir.

La confiance de Madrid en Mendy mise à l’épreuve

Il y a des doutes au Real Madrid sur l’avenir à long terme de Ferland Mendy en tant qu’arrière gauche de premier choix du club, ont déclaré des sources à ESPN, les inquiétudes concernant la forme du défenseur étant exacerbées par son dernier revers de blessure.

Mendy, 23 ans, a eu un problème à la cuisse lors de la victoire de la Copa del Rey contre l’Atletico Madrid la semaine dernière et manquera désormais la campagne de la Coupe du monde des clubs de la FIFA au Maroc ainsi que le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions de Madrid avec Liverpool. . Avec David Alaba également indisponible, l’entraîneur Carlo Ancelotti a été contraint de choisir Eduardo Camavinga hors de position à l’arrière gauche le week-end dernier.

Des sources ont déclaré à ESPN que des inquiétudes avaient été exprimées au sein du club concernant le niveau de performance de Mendy ces derniers mois. Madrid a signé Mendy de Lyon dans le cadre d’un contrat de 48 millions d’euros en juillet 2019, choisi par l’entraîneur de l’époque, Zinedine Zidane, comme successeur prévu d’un Marcelo vieillissant. L’arrière latéral est depuis lors un habitué de l’équipe première, mais des blessures persistantes ont entravé sa progression et la qualité de sa production offensive a été remise en question.

Madrid a décidé cette semaine de conclure un accord pour l’arrière gauche du Rayo Vallecano Fran Garcia – également âgé de 23 ans et un jeune madrilène – qui reviendra au Bernabeu cet été. Le club surveille Garcia depuis son départ en 2020 et a été impressionné par son développement.

Malgré les inquiétudes suscitées par le niveau de performance de Mendy au cours de la dernière année, Madrid espère qu’il réalisera son potentiel et restera le premier choix au poste, Garcia étant un adjoint compétent. Ils sont également conscients que s’ils décidaient d’essayer de le déplacer, il serait difficile de récupérer les frais qu’ils ont payés pour le signer il y a trois ans et demi. — Alex Kirkland et Rodrigo Faez

jouer 4:55 Nani Exclusive: le nouvel homme de marque de Victory rejoignant la A-League La signature du chapiteau de Melbourne Victory et la star portugaise Nani s’assoient pour parler de son passage à la A-League et de la façon dont il veut aider à développer le jeu en Australie.

Les A-Leagues poursuivent la politique des joueurs de renom malgré le faux départ de Nani

Bien que l’ancienne star de Manchester United Nani soit décevante après avoir déménagé en Australie avant de subir une blessure au LCA, les A-Leagues continueront de cibler des signatures bien reprises et de haut niveau dans le but de stimuler l’intérêt pour leurs divisions masculines et féminines, a déclaré leur PDG. ESPN.

L’élite australienne a lancé une stratégie ambitieuse de “chapiteau” pendant l’intersaison, établissant une liste de joueurs de haut niveau que la ligue recruterait en partenariat avec des clubs dans l’espoir d’augmenter la fréquentation et les cotes d’écoute de la télévision.

Cependant, Nani, la seule signature en partie financée par l’administrateur de la ligue des ligues professionnelles australiennes (APL) dans le cadre de cette politique, n’a pas réussi à marquer en neuf matchs entre ses débuts à Melbourne Victory en octobre et son exclusion pour le reste de la saison, alors que des cibles telles comme Cesc Fabregas, Dries Mertens, Edinson Cavani et Luis Suarez tous ont atterri ailleurs.

“Il s’agit d’une stratégie sur trois ans”, a déclaré le PDG d’APL, Danny Townsend, à ESPN. “Vous allez voir une installation après la Coupe du monde maintenant des joueurs et nous sommes toujours tous les jours à chercher et à parler à travers des agents et d’autres pour trouver le prochain.

“Tous nos indicateurs reflétaient [Nani making an impact to interest].

“Ces choses viennent avec des analyses de rentabilisation et vous faites des évaluations en fonction de ce qui va produire le meilleur résultat pour le moins d’argent. Nous pouvons donc certainement nous permettre [marquee players]que vous souhaitiez ou non continuer à investir plus d’argent proportionnellement dans les chapiteaux plutôt que dans d’autres parties de la stratégie, c’est une question d’équilibre.”

Selon des sources d’ESPN, les clubs A-Leagues ont approché la ligue pour obtenir de l’aide pour financer jusqu’à 15 joueuses dans le cadre de la stratégie de chapiteau, y compris les stars féminines Ji So-Yun et Denise O’Sullivan, mais ont été refusées pour ne pas avoir satisfait aux critères. . — Joey Lynch





Que se passe-t-il lorsque la personne qui s’occupe des transferts est en grève ?

Le PSG n’était pas le seul club français à avoir une date limite chargée, une source ayant déclaré à ESPN qu’un autre club de Ligue 1 avait été choqué lorsqu’il avait réalisé que le membre du personnel chargé de traiter les transferts était en grève.

Le club venait de conclure un accord pour signer un nouveau joueur pour une somme d’argent substantielle. C’était un joueur que le manager voulait vraiment, à un poste où l’équipe avait besoin d’une mise à niveau, et tout le monde dans l’organisation est ravi de cette décision. La seule chose à faire était de remplir tous les documents pour enregistrer le transfert.

Dans ce club, il y a une personne avec cette responsabilité. Ils le font depuis des années et ils sont les seuls au club à savoir comment tout cela fonctionne.

Mais mardi n’était pas seulement le jour de la date limite de transfert en France ; c’était aussi une grande journée de grèves et de protestations contre les réformes prévues des retraites que le gouvernement du président Emmanuel Macron tente de faire passer. Reuter rapporte le ministère français de l’Intérieur indiquant qu’un total de 1,272 million de personnes ont participé aux manifestations à travers le pays mardi, alors que les manifestants ont décidé de ne pas travailler et ont plutôt rempli les rues de Paris et des autres grandes villes de France, tandis que beaucoup d’autres ne sont tout simplement pas allés travailler — y compris la personne dédiée au dossier de transfert dans le club de football précité.

Lorsque le club s’est rendu compte que cette personne clé était en grève et absente, un directeur paniqué a dû appeler un homologue d’un autre club pour savoir comment remplir les papiers et enregistrer le nouveau joueur. Ils ont réussi à enregistrer le déménagement à temps, mais c’était un appel serré. — Julien Laurent