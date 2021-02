Osimhen de Naples «  a perdu connaissance pendant 30 minutes  », dit que l’incident «  ressemblait à une réinitialisation cérébrale  »

L’attaquant de Naples, Victor Osimhen, a été renvoyé pour rentrer à Naples lundi après avoir passé la nuit sous observation dans un hôpital de Bergame à la suite d’un effondrement alarmant vers la fin de la défaite 4-2 du club en Serie A face à l’Atalanta dimanche.

Osimhen a été assommé lors d’un incident effrayant au cours des dernières minutes du match après un défi avec Cristian Romero; il a été étiré hors du terrain et conduit directement à l’hôpital.

Un proche conseiller du joueur a déclaré à ESPN qu’un Osimhen désorienté avait été choqué en voyant la vidéo de l’incident.

« Il ne pouvait pas y croire quand ils lui ont montré la vidéo de l’incident », a déclaré le conseiller.

« Il a dit que c’était comme une réinitialisation cérébrale. »

Plusieurs rapports indiquent que le Nigérian a repris conscience sur le chemin de l’hôpital, mais la source a déclaré à ESPN qu’Osimhen était absent un peu plus longtemps.

« Il a dit qu’il avait perdu connaissance pendant environ 30 minutes », a déclaré le conseiller. « Ce n’est qu’à leur arrivée à l’hôpital qu’il a réalisé ce qui se passait autour de lui et c’est à ce moment-là qu’ils lui ont montré la vidéo. »

L’entraîneur nigérian, Gernot Rohr, a déclaré à ESPN qu’il était inquiet pour son attaquant vedette mais heureux de le revoir.

« Je regardais et j’étais oui, bien sûr, j’étais inquiet », a déclaré Rohr.

« Mais je lui ai parlé et je suis soulagé maintenant qu’il va bien et qu’il est prêt à jouer à nouveau si les médecins disent que ça va. »

Rohr et le conseiller proche d’Osimhen ont tous deux déclaré que le joueur leur avait confirmé qu’il avait été autorisé à jouer pour Naples lors du prochain match du club, le match de l’UEFA Europa League contre Grenade à domicile jeudi.

Rohr nommera son équipe pour le tour final des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2021 le mois prochain, Osimhen devant faire partie de l’équipe.

L’Allemand a déclaré à ESPN que l’attaquant n’était toujours pas à plein régime après s’être remis d’une blessure à l’épaule qu’il avait subie lors des qualifications du Nigeria en novembre, puis infecté par le COVID-19 pendant ses vacances au Nigeria à Noël.

« Nous sommes heureux qu’Osimhen soit de retour », a déclaré Rohr. «Il m’a dit qu’il était de 70 à 80% de sa forme physique.

« Pendant longtemps, il n’a pas commencé le match depuis notre dernier match en novembre. Sa blessure a été un choc pour tout le monde dans l’équipe. Donc, c’était difficile en hiver pour lui et aussi COVID mais maintenant sur la bonne voie nous J’en suis content. «

Osimhen est le deuxième joueur nigérian en Europe à s’effondrer après un défi avec un joueur adverse.

L’année dernière, alors qu’il jouait pour Mayence 05, l’attaquant Taiwo Awoniyi a également perdu connaissance après une collision avec Felix Udoakhai du FC Augsburg.

Comme Osimhen, Awoniyi a été étiré sur une civière et emmené directement à l’hôpital. Awoniyi a déclaré à ESPN qu’à l’époque, il n’avait aucun souvenir des événements entre le terrain et l’hôpital.

« Ce fut une expérience effrayante pour moi et je remercie Dieu pour tout », a déclaré Awoniyi.

« Je n’ai pas regardé le match pour voir ce qui est arrivé à Osimhen, mais j’en ai lu plus tard dans les nouvelles et je prie pour lui et j’espère qu’il va bien et se rétablira bientôt. »