Osimhen aborde l’incident vidéo de TikTok : j’aime toujours Naples

Victor Osimhen a déclaré que son amour pour Naples était « inébranlable » après que son agent a déclaré que le joueur « se réservait le droit d’intenter une action en justice » contre le club après qu’une vidéo ait été publiée puis supprimée du compte officiel TikTok de l’équipe de Serie A mardi.

Osimhen a supprimé presque toutes les photos de lui sous le maillot de l’équipe de ses comptes de réseaux sociaux après que le club a publié une vidéo en ligne se moquant de lui.

« Venir dans la ville de Naples en 2020 a été une merveilleuse décision pour moi. Les habitants de Naples m’ont montré tellement d’amour et de gentillesse, et je ne permettrai à personne de s’interposer entre nous », a déclaré Osimhen dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux. le dimanche.

« La passion des Naples alimente ma volonté de toujours jouer avec mon cœur et mon âme, et l’amour pour l’insigne est inébranlable et je le porte avec fierté.

« Les accusations portées contre les habitants de Naples sont fausses. J’ai beaucoup d’amis napolitains qui font désormais partie de ma famille et de ma vie quotidienne. J’apprécie les Nigérians et tout le monde d’avoir fait entendre leur voix pour me soutenir et me tendre la main ».

« Merci beaucoup, je vous en serai éternellement reconnaissant. Soutenons l’unité, le respect et la compréhension. FORZA NAPOLI SEMPRE. »

Victor Osimhen a joué un rôle central dans la campagne victorieuse du titre de Naples en Serie A la saison dernière. Gabriele Maricchiolo/NurPhoto via Getty Images

Naples a déclaré qu’il n’avait jamais eu l’intention d’offenser son attaquant vedette.

« Pour éviter toute exploitation potentielle de l’affaire, le SSC Naples tient à déclarer explicitement que le club n’a jamais eu l’intention d’offenser ou de se moquer de Victor Osimhen, qui est un atout pour le club », a déclaré Naples. a déclaré dans un communiqué jeudi.

Osimhen est sorti du banc pour marquer lors de la victoire 4-0 de Naples contre Lecce samedi.

L’attaquant nigérian a dirigé le centre de Khvicha Kvaratskhelia devant le gardien de Lecce six minutes après son entrée à la mi-temps.

Les champions de Serie A accueillent le Real Madrid mardi au stade Diego Armando Maradona en Ligue des champions.