Oshobi Odior d’Oswego East revient en force en attaque avec ses débuts en grande saison – Shaw Local

Oshobi Odior a lancé la vieille école pour lancer la saison.

L’aîné d’Oswego East en tant que recrue a couru pour 1 000 verges et 14 touchés. La saison dernière, cependant, son impact était plus important du côté défensif avec plus de clichés au secondeur qu’au porteur de ballon. Il a également été recruté davantage comme secondeur que porteur de ballon.

Mais Odior a fait sentir le plus sa présence avec le ballon dans ses mains vendredi dernier, se précipitant pour 119 verges en 19 courses lors de la victoire 35-7 d’Oswego East sur Waubonsie Valley.

«Ça faisait du bien, surtout de ne pas avoir autant joué en tant que porteur de ballon au cours des deux dernières années. Revenir et bouger comme je suis était en fait assez époustouflant pour moi », a déclaré Odior. “J’aime jouer dans les deux sens. Même si vous êtes en attaque, vous pouvez toujours frapper les gens. »

Odior, à 6 pieds 2 pouces et 245 livres, est certainement le genre de porteur de ballon que les défenseurs adverses ne peuvent pas être ravis de voir venir à leur rencontre.

“Il ne se fait jamais plaquer par un seul gars, il tombe toujours vers l’avant, il a une très bonne vision”, a déclaré l’entraîneur d’Oswego East Tyson LeBlanc, “et il est incroyablement rapide pour sa taille.”

Odior n’a réussi que 57 courses pour 223 verges et deux touchés la saison dernière, tout en portant une lourde charge défensive au secondeur. Il a grandi en tant que porteur de ballon depuis son arrivée à Oswego East, et pas seulement physiquement.

“J’ai l’impression d’avoir beaucoup plus d’expérience maintenant”, a déclaré Odior. «Je sais ce que je fais beaucoup plus et je suis évidemment plus grand que je ne l’étais. Je connais mieux les trous, les réductions, où je suis censé courir.

Oswego East a couru même 200 verges contre Waubonsie. Tyler Bibbs, un arrière de 5 pieds 7 pouces et 150 livres qui est un sprinteur en piste, a gagné 78 verges en sept courses. Pendant ce temps, les Wolves n’ont accordé défensivement que 26 verges au sol.

Le succès de la course au football était un spectacle bienvenu pour une offensive des Wolves qui avait parfois du mal à maintenir ses entraînements la saison dernière, s’appuyant fortement sur le gros jeu. Oswego East ne renvoie que deux de ses joueurs de ligne de l’an dernier – Orlando Kye Woodhouse et Tim Savchuk – mais c’est un groupe beaucoup plus important. Les Wolves pesaient en moyenne 225 à 230 livres la saison dernière, jusqu’à environ 260 livres en moyenne cette année.

“Après être revenu du camp d’été, j’ai vu une énorme amélioration chez ces gars-là”, a déclaré Odior. «Ils ont tellement plus gros. Ces gars ne sont pas quelqu’un avec qui vous voulez jouer.

Quant à Odior, qui n’a disputé que deux jeux défensifs vendredi dernier, son équilibre attaque / défense semble être une proposition de semaine en semaine à l’avenir.

“Je pense que cela dépend du match”, a déclaré LeBlanc.

FND.91021.football de Yorkville Le demi défensif de Yorkville Kyle Gettemy (19 ans) met un terme à une course du porteur de ballon de Plainfleld South Liam Drapeau lors d’un match de football universitaire à Yorkville High School vendredi. (Steven Buyansky/Steven Buyansky pour Shaw Media)

Les frères Gettemy de Yorkville pèsent de tout leur poids

Yorkville a affronté une variété d’enfants dans différents forfaits lors de sa victoire 42-0 contre Romeoville, et l’entraîneur-chef des Foxes, Dan McGuire, était ravi que tous ceux qui se sont lancés dans le match aient contribué à la cause. Les performances des frères Kyle Gettemy et Josh Gettemy ont été remarquables.

Kyle, un secondeur extérieur senior, a réussi trois plaqués et a renvoyé une interception pour un touché. Josh, un junior qui joue secondeur et porteur de ballon, a réussi six courses pour 22 verges et un touché, et a capté deux passes pour 81 verges.

«Ils sont tous les deux extrêmement forts, vraiment engagés dans la salle de musculation. Ils font partie des enfants les plus forts que nous ayons dans cette équipe », a déclaré McGuire. “Ce sont de bons athlètes et des enfants très physiques avec des moteurs élevés, similaires à cet égard.”

L’engagement des frères envers la musculation est apparemment inscrit dans les gènes. McGuire a déclaré que le père de Gettemy est un grand partisan de l’haltérophilie et que les frères font de l’haltérophilie en dehors de l’école.

“Ils ont une des meilleures formes nettes de puissance que j’ai jamais vues”, a déclaré McGuire. « Non seulement ils sont en bonne forme, mais ils soulèvent deux fois leur poids. Ce sont des enfants forts et explosifs avec une motricité élevée.

Waleed Johnson (6) de Plano devance Ryder Miller d’Ottawa au King Field le vendredi 26 août 2022. (Katy Arnold)

Plano reçoit “un petit coup de semonce”

L’entraîneur de Plano, Rick Ponx, a reconnu que la défaite surprenante de 13-12 de vendredi dernier à Ottawa était « peut-être un peu un signal d’alarme » pour une équipe des Reapers avec de grands espoirs après une saison de 6-4.

Les Reapers avaient battu les Pirates trois saisons de suite, 34-0 la dernière fois qu’ils avaient joué à Ottawa, et l’équipe JV de Plano avait battu Ottawa 30-0 la semaine dernière.

“Après une saison où les enfants ont travaillé dur, ils ont passé un bon été, un peu de confiance avant le match d’ouverture en pensant que nous allions passer par là”, a déclaré Ponx. “Quand cela ne s’est pas produit tout de suite, nous avons réalisé que ce serait un jeu de balle.”

Waleed Johnson a couru pour 139 verges et un touché pour Plano, mais les Reapers ont laissé beaucoup de place à l’amélioration offensive après avoir réussi seulement 11 jeux offensifs en seconde période.

« Nous ne pouvions pas garder notre attaque sur le terrain ; c’était le plus gros problème », a déclaré Ponx. “Vous n’allez pas gagner beaucoup de matchs en faisant cela. Nous ne restions pas sur des blocs, les gars tombaient sur des blocs et leur défense faisait des jeux. Je pense que nous sommes une bonne équipe. Je pense que nous avons un groupe spécial. C’est notre façon de réagir.

Entrer dans le match d’ouverture à domicile de vendredi avec Manteno, cela commence par revenir à l’essentiel.

“Nous avons commencé [Monday], ce sont les jeux que nous allons perfectionner, les schémas défensifs que nous perfectionnerons », a déclaré Ponx. “Nous serons simples et permettrons à nos enfants de jouer vite, assurez-vous qu’il n’y a pas de confusion et laissez-les jouer au football.”

Oswego se prépare pour un look différent

Oswego cette semaine se prépare pour un adversaire différent – ​​pour autant que l’entraîneur-chef Brian Cooney le sache, son programme n’a jamais joué contre Andrew – et un look différent. Les Thunderbolts, de la banlieue sud de Tinley Park, utilisent un système à double aile. Oswego en a fait face à une itération lors de sa dernière rencontre avec Plainfield South. Romeoville en exécute une version.

«Il y a beaucoup de looks différents – double aile, os cassé, ligne médiane virée, option de plongée. Cette équipe est lourde sur un arrière qui essaie d’abord d’obtenir une poussée », a déclaré Cooney. «S’ils se tortillent, le n ° 2, il a réussi une course de 70 verges la semaine dernière. En regardant leurs tendances, qui obtient le ballon, peu importe où le meilleur athlète arrête l’arrière doit être une priorité.

Oswego n’a même pas utilisé de ballon de football lundi lors de son segment d’équipe alors qu’il commençait à se préparer pour défendre Andrew. Tuesday Cooney a déclaré qu’ils introduiraient un ballon de football.

« C’est difficile de simuler cette infraction. Ce n’est pas comme si vous sautiez dans la défense de la propagation », a déclaré Cooney. « Nous devons former les yeux et les pieds des enfants et nous les identifions par des numéros. Si vous regardez une véritable option de plongée, l’arrière est de niveau un, le quart-arrière est de niveau deux et le tailback est de niveau trois. Nous devons être sur la même page.

Oswego a perdu cinq partants sur blessure lors du match de vendredi dernier contre Neuqua Valley. Mardi, Cooney n’avait pas de mise à jour sur leur statut.