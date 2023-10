OSHKOSH DEFENSE EXPOSE DES TECHNOLOGIES DE NOUVELLE GÉNÉRATION À L’AUSA 2023

9 octobre 2023

OSHKOSH, WI. (9 octobre 2023) — Oshkosh Defence, LLC, une société d’Oshkosh Corporation (NYSE : OSK), expose à l’exposition 2023 de l’Association of United States Army (AUSA) à Washington, DC, du 8 au 10 octobre 2023. Le véhicule de combat robotique très polyvalent est exposé. (RCV) et le largage aérien à faible vitesse FMTV A2 (LVAD) récemment modernisé.

Véhicule de combat robotisé (RCV): L’équipe de pointe d’Oshkosh Defense, Pratt Miller Defense et QinetiQ a récemment annoncé sa sélection pour la phase de conception et de construction de prototypes de plate-forme du programme RCV.

À l’AUSA 2023, l’Oshkosh RCV est équipé de la station d’armes à distance Kongsberg CROWS-J RS6 LW 30 et du système de technologies d’avions sans pilote (C-UAS) CACI, pour démontrer la polyvalence et les capacités de la plate-forme à prendre en charge des systèmes d’armes avancés grâce à des systèmes évolutifs, modularité centrée sur la mission.

Oshkosh Defence livrera deux prototypes de plate-forme pour tests en août 2024. L’armée a annoncé son intention de sélectionner un fournisseur pour la phase II, conception et construction de prototypes de système complet, au cours de l’exercice 24.

Largage aérien à faible vitesse FMTV A2 (LVAD) : En tant que premier fabricant de véhicules tactiques moyens, Oshkosh Defence exploite le FMTV A2 modernisé pour relever les défis liés à une flotte FMTV LVAD vieillissante. Le FMTV A2 LVAD offre les performances et la protection du FMTV A2 avec des ajouts essentiels, notamment une cabine pliable qui permet de réduire la hauteur du véhicule à 90″, un châssis conçu spécifiquement pour le largage et l’atterrissage en parachute, et l’ajout d’un treuil à tous. Variantes LVAD.

À ce jour, Oshkosh Defence a livré deux prototypes FMTV A2 LVAD à l’armée américaine pour tests, et deux livraisons de prototypes supplémentaires sont prévues pour fin 2023. Depuis le début des tests, les prototypes ont complété avec succès les structures de protection contre le retournement (ROPS), RIGEX (exercices de gréage) , chargement des rouleaux et test d’impact simulé par chute d’air (SAIT). Des tests supplémentaires sont prévus au cours de l’exercice 24.

« Les LVAD RCV et FMTV A2 exposés démontrent l’engagement d’Oshkosh Defence à travailler avec l’armée américaine pour fournir les technologies et l’expertise de nouvelle génération nécessaires pour répondre aux exigences en constante évolution du champ de bataille », a déclaré Pat Williams, responsable des programmes d’Oshkosh Defence. . « En tant que fabricant de roues tactiques et de véhicules de combat axé sur la technologie, Oshkosh repousse les limites de l’innovation pour concevoir des solutions spécialement conçues pour dépasser les exigences et soutenir l’armée dans sa stratégie de modernisation. »

Les dirigeants d’Oshkosh Defence seront disponibles pour discuter de l’ensemble du portefeuille de véhicules, de systèmes de mobilité et de technologies de pointe de l’entreprise au cours de l’AUSA. Visitez Oshkosh Defence au stand n° 739, en bas du hall A du Walter E. Washington Convention Center.

À propos d’Oshkosh Défense

Oshkosh Defence est un leader mondial dans la conception, la production et le maintien en puissance des meilleurs véhicules militaires, solutions technologiques et systèmes de mobilité. Oshkosh développe et applique des technologies émergentes qui font progresser la sécurité et la réussite des missions. Établissant la norme de l’industrie en matière de maintien de la disponibilité opérationnelle des flottes, Oshkosh garantit que chaque solution est prise en charge dans le monde entier tout au long de son cycle de vie.

Oshkosh Defense, LLC est une société d’Oshkosh Corporation [NYSE: OSK].

Apprenez-en davantage sur Oshkosh Defense sur www.oshkoshdefense.com.

À propos de Pratt Miller

Pratt Miller, filiale en propriété exclusive d’Oshkosh Defense, est une société de développement de produits révolutionnaire qui résout les défis les plus techniques et les plus complexes de ses clients dans les secteurs du sport automobile, de la défense et de la mobilité.

Pratt Miller Defence (PMD), l’un des trois principaux secteurs d’activité de l’entreprise, assure l’intégration complète des véhicules, de la conception à la production. PMD est spécialisé dans le développement de plateformes, la robotique, les concepts avancés et l’intégration technologique.

Apprenez-en davantage sur Pratt Miller sur www.prattmiller.com.

À propos de la société Oshkosh

Chez Oshkosh (NYSE : OSK), nous fabriquons des équipements innovants et essentiels pour aider les héros du quotidien à faire progresser les communautés du monde entier. Basée dans le Wisconsin, Oshkosh Corporation emploie environ 17 000 collaborateurs dans le monde entier, tous unis derrière un objectif commun : faire une différence dans la vie des gens. Les produits Oshkosh sont disponibles dans plus de 150 pays sous les marques JLG®, Hinowa, Power Towers, Pierce®, MAXIMETAL, Oshkosh® Defense, McNeilus®, IMT®, Jerr-Dan®, Frontline™ Communications, Oshkosh® Airport Products. , Oshkosh AeroTech et Pratt Miller. Pour plus d’informations, visitez www.oshkoshcorp.com.

®, ™ Tous les noms de marque mentionnés dans ce communiqué de presse sont des marques déposées d’Oshkosh Corporation ou de ses filiales.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des déclarations que la Société considère comme des « déclarations prospectives » au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Toutes les déclarations autres que les déclarations de faits historiques, y compris, sans s’y limiter, les déclarations concernant les perspectives financières futures de la Société. la position, la stratégie commerciale, les objectifs, les ventes projetées, les coûts, les bénéfices, les dépenses en capital, les niveaux d’endettement et les flux de trésorerie, ainsi que les plans et objectifs de la direction pour les opérations futures, sont des déclarations prospectives. Lorsqu’ils sont utilisés dans ce communiqué de presse, des mots tels que « peut », « sera », « s’attend à », « a l’intention de », « estime », « anticipe », « croit », « devrait », « projette » ou « planifie » ou le négatif ou les variations de celui-ci ou une terminologie similaire sont généralement destinés à identifier les déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives ne constituent pas des garanties de performances futures et sont soumises à des risques, incertitudes, hypothèses et autres facteurs, dont certains sont indépendants de la volonté de la Société, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces prévisions. -des déclarations d’apparence. Ces facteurs comprennent l’ampleur des perturbations de la chaîne d’approvisionnement et de la logistique ; la capacité de la Société à augmenter les prix ou à imposer des suppléments pour augmenter les marges ou pour compenser la hausse des coûts des intrants, y compris l’augmentation des coûts des matières premières, de la main-d’œuvre, du transport et des frais généraux ; la capacité de la Société à prédire avec précision les futurs coûts des intrants associés aux contrats de défense ; la force du dollar américain et son impact sur les exportations de la Société, la conversion des ventes à l’étranger et le coût des matériaux achetés ; la capacité de la Société à prédire le niveau et le calendrier des commandes pour des contrats à livraison/quantité indéfinie avec le gouvernement fédéral américain ; l’impact de toute sollicitation du Département américain de la Défense pour de futurs contrats de production de véhicules militaires ; l’impact des commandes du service postal américain ; la capacité de la Société à se conformer aux lois et réglementations complexes applicables aux sous-traitants du gouvernement américain ; les risques de cybersécurité et les coûts liés à la défense, à l’atténuation et à la réponse aux menaces et violations de sécurité des données affectant la Société ; et les risques liés à la capacité de la Société à exécuter avec succès sa feuille de route stratégique et à atteindre ses objectifs financiers à long terme. Des informations supplémentaires concernant ces facteurs et d’autres sont contenues dans les documents déposés par la société auprès de la Securities and Exchange Commission. Toutes les déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date de ce communiqué de presse. La Société n’assume aucune obligation, et décline toute obligation, de mettre à jour les informations contenues dans ce communiqué de presse. Les investisseurs doivent être conscients que la Société peut ne pas mettre à jour ces informations avant la prochaine conférence téléphonique sur les résultats trimestriels de la Société, voire pas du tout.