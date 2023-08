O’Shae Sibley poignardé à mort à New York dans un crime de haine anti-LGBTQ

La société américaine en 2023 a beaucoup de problèmes et souvent la source de ces problèmes se résume à une seule chose. Les gens sont beaucoup trop préoccupés par la vie des autres et par la façon dont ils vivent. Ce pays serait un endroit beaucoup plus paisible si les gens s’occupaient de STFU et s’occupaient de leurs affaires, mais hélas…

O’Shae Sibley était un danseur et chorégraphe de 28 ans qui a déménagé à New York il y a trois ans pour poursuivre son amour des arts de manière professionnelle. Il a passé son temps à cultiver ces ambitions à l’Ailey Extension, une filiale de l’Alvin Ailey American Dance Theatre. Selon CBSNewsSibley a été poignardé à mort dans le parking d’une station-service de New York et les enquêteurs du NYPD disent qu’un lycéen de 17 ans est responsable.

L’ami et «frère» de Sibley, Otis Pena, a été témoin du meurtre et s’est rendu sur Facebook pour expliquer ce qui s’était passé cette nuit-là. Ci-dessous, une photo de la scène qu’un Pena en deuil a publiée ce week-end. Nous vous avertissons qu’il est de nature graphique.

Pena dit que lui et un groupe d’amis se sont arrêtés pour faire de l’essence et ont commencé à danser et à voguer sur l’album Renaissance de Beyoncé lorsque l’adolescent a commencé à faire des remarques homophobes.

Une vidéo de surveillance a été publiée qui montre la confrontation et les coups de couteau qui ont suivi. La police a pensé qu’il pourrait être utile pour le public de voir qu’ils recherchaient activement la personne responsable.

Repose en paix O’Shae Sibley. Repose en enfer au gamin qui l’a tué. Nous espérons et prions pour que des moments difficiles en prison l’attendent. Si vous souhaitez faire un don au GoFundMe d’O’Shae, cliquez sur ICI.