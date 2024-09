OSGEMEOS dévoile un univers d’enfance fantastique dans sa plus grande exposition américaine à ce jour — Colossal

Enfants à São Paulo, les frères jumeaux Gustavo et Otavio Pandolfo ont inventé un univers qu’ils ont appelé Tritrez. Ce lieu mystique abritait une myriade de personnages jaunes aux têtes bulbeuses et aux corps élancés, et encourageait un comportement étrange, mais amical.

« Le jaune est une couleur très spirituelle pour nous depuis que nous avons commencé à dessiner », a déclaré le couple à leur galerie, Lehmann Maupin« Quand nous dessinions dans la maison de notre mère, le soleil entrait par les fenêtres et l’atelier devenait jaune. Nous avons donc toujours trouvé cet endroit mystique, paisible et harmonieux. »

Vue de l’installation d’OSGEMEOS, « Chuva de verão (Pluie d’été) » (2008), « O abduzido (L’abducté) » (2020), « The Garden » (2020) et « The Sunset » (2019). Photo de Rick Coulby

Fonctionnant en grande partie comme un seul avec des rêves partagés et la capacité étrange de finir les pensées des autres, les frères travaillent comme OSGÉMÉOS (précédemment), qui signifie « les jumeaux » en portugais. Ancrées dans le graffiti et le street art, leurs œuvres seront exposées au Smithsonian Musée Hirshhorn et jardin de sculptures plus tard ce mois-ci pour leur plus grande exposition américaine à ce jour.

Constitué de 1 000 peintures, sculptures, photos et objets d’archives, OSGEMEOS : Une histoire sans fin retrace l’évolution créative des frères, en recréant des détails de leurs chambres d’enfance, ainsi que les infrastructures et les murs sur lesquels ils ont peint des fresques murales dans leur jeunesse. Des croquis rarement vus et des influences précoces comme les broderies de leur mère sont exposés aux côtés de nombreuses pièces jamais montrées en dehors de leur Brésil natal.

Le hip-hop et le breakdance occupent une place importante dans le travail d’OSGEMEOS, notamment dans l’installation tentaculaire « Untitled (92 Speakers) ». Des visages jaunes et bruns se détachent des enceintes carrées et se rassemblent sur un mur rose pastel. Un gramophone et un magnétophone symétriques peints de la même manière se dressent sur le sol de la galerie en contrebas et font référence à l’intérêt durable des artistes pour la musique et son influence sur la culture.

D’autres œuvres s’inspirent davantage de la science-fiction et du surnaturel. Au centre d’une galerie se trouve une grande sculpture prismatique qui représente l’une de leurs figures emblématiques entourée d’un rayon extraterrestre projeté par une soucoupe volante. De même, la peinture « Tritez » de 2014 exhume les détails les plus fantastiques du monde imaginaire : une baleine bleue en patchwork portant des bâtiments sur son dos vole dans le ciel, deux personnages ressemblant à des sirènes dansent au clair de lune et un trio de personnages grimpent les uns sur les autres dans des vêtements bizarres et colorés.

« Tritrez » (2014), peinture en spray et paillettes sur bois. Photo de Rick Coulby

« Tritrez pour nous, c’est notre âme. C’est notre, disons, monde parallèle que nous croyons (vivre) à l’intérieur de nous », disent-ils une vidéo« Nous croyons que tout le monde a une sorte de Tritrez en lui. Mais parfois, on oublie de voir et parfois, on a peur de voir. »

La première monographie des œuvres des frères OSGEMEOS écrites en anglais accompagnent l’exposition, qui se déroule du 29 septembre 2024 au 3 août 2025 à Washington, DC Il y a beaucoup plus à dire sur les frères Instagramalors rendez-vous là-bas pour plonger plus profondément dans leur monde fantaisiste.

Détail de l’installation de « Sans titre (92 haut-parleurs) » (2019), « Gramophone » (2016) et « 1983 – THE BOOMBOX » (2017). Photo de Rick Coulby

« 1980 » (2020), technique mixte avec paillettes sur MDF, 86 1/4 × 125 9/16 × 2 pouces

« Portraits » (2023–2024), technique mixte sur MDF. Photo de Rick Coulby

Détail de « Retratos (Portraits) » (2023–2024), technique mixte sur MDF. Photo de Rick Coulby

« O dia da festa de break » (La fête du breakdance) (2016), technique mixte sur panneau, 204 × 164 × 20 cm. Photo de Max Yawney

Détail d’une vue de l’installation « OSGEMEOS : Endless Story ». Photo de Rick Coulby