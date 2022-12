OSF St. Paul à Mendota reçoit le Performance Leadership Award pour son excellence dans la perspective des patients – Shaw Local

Dans le cadre de la célébration de la Journée nationale de la santé rurale, le centre médical OSF St. Paul de Mendota a été récompensé par un prix de leadership de performance 2022 pour l’excellence du point de vue des patients.

Compilés par le Chartis Center for Rural Health, les Performance Leadership Awards récompensent les performances du premier quartile, c’est-à-dire dans le 75e centile ou plus parmi les hôpitaux ruraux en termes de qualité, de résultats et de perspective des patients.

“Nous sommes extrêmement honorés de recevoir ce prix de leadership au nom de toute notre équipe”, a déclaré Dawn Trompeter, présidente du centre médical OSF St. Paul. « Nous savons à quel point l’excellence des soins est importante pour les patients de nos communautés rurales, et cette reconnaissance est le résultat du dévouement, de la compassion et de l’amour dont font preuve chaque jour nos partenaires de mission à OSF St. Paul.

Les Performance Leadership Awards sont basés sur les résultats du Chartis Rural Hospital Performance INDEX, l’évaluation la plus complète et la plus objective de l’industrie de la performance des hôpitaux ruraux. Les données INDEX sont fiables et utilisées par les hôpitaux ruraux, les systèmes de santé à empreinte rurale, les associations d’hôpitaux et les bureaux d’État de la santé rurale à travers le pays pour mesurer et surveiller les performances dans plusieurs domaines affectant les opérations et les finances des hôpitaux.

“Bien que les deux dernières années aient exercé une pression sans précédent sur le filet de sécurité sanitaire en milieu rural, le dévouement à servir la communauté que nous sommes si habitués à voir dans les hôpitaux ruraux à travers le pays n’a pas faibli”, a déclaré Michael Topchik, leader national, Le Centre Chartis pour la santé rurale. « Célébrons le pouvoir du monde rural à l’occasion de la Journée nationale de la santé rurale et rendons hommage aux établissements qui travaillent sans relâche pour donner accès à des services de santé de haute qualité à leurs communautés.