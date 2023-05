OSF St. Paul à Mendota nomme le gagnant du prix de la famille Conkey – Shaw Local

Le lauréat du 42e prix annuel de la famille Conkey a été annoncé lundi au centre médical OSF St. Paul de Mendota dans le cadre de la semaine nationale des soins de santé. Stacy Piller, APRN, du groupe médical OSF, a été nommée lauréate de cette année.

Piller est partenaire de mission depuis 24 ans et est décrite dans ses multiples nominations comme étant compatissante, attentionnée et accordant la priorité à ses patients. «Elle va au-delà des attentes des patients, plus que simplement apprendre à les connaître en tant que personne, mais apprendre à connaître leur famille, leurs barrières de vie et, finalement, leurs objectifs de vie et de soins de santé», a écrit un partenaire de mission. « Stacy a le plus grand cœur de tous les fournisseurs avec qui j’ai eu le plaisir de travailler. Elle fait tout son possible pour rendre visite aux patients, allant même jusqu’à Rockford pour vérifier les patients et leurs familles afin de leur apporter un soutien émotionnel.

Le Conkey Family Award a été créé en 1982 et le premier prix a été décerné en 1983.