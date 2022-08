OSF St. Elizabeth nommé l’un des 20 meilleurs petits hôpitaux communautaires dans la liste des meilleurs hôpitaux – Shaw Local

Le centre médical OSF St. Elizabeth d’Ottawa a récemment été l’un des 20 meilleurs petits hôpitaux communautaires du pays nommé sur la liste 2022 Fortune/Merative des 100 meilleurs hôpitaux.

Fortune/Merative a également sélectionné OSF St. Elizabeth pour recevoir un prix Everest 2022, qui honore 25 hôpitaux qui ont démontré à la fois les performances actuelles les plus élevées et l’amélioration à long terme la plus rapide.

Le prix Everest récompense les hôpitaux qui ont développé et exécuté les stratégies qui ont généré les taux d’amélioration les plus élevés, résultant en la meilleure performance aux États-Unis au bout de cinq ans.

Merative, un partenaire de données, d’analyse et de technologie pour le secteur de la santé, a identifié les meilleurs hôpitaux à partir d’une évaluation de 2 650 hôpitaux non fédéraux de soins de courte durée aux États-Unis. La liste annuelle reconnaît l’excellence dans les résultats cliniques, l’efficacité opérationnelle, l’expérience du patient et la santé financière.

“Je tiens à remercier nos incroyables partenaires de mission, fournisseurs et partenaires stratégiques pour leur passion et leur dévouement”, a déclaré Dawn Trompeter, présidente d’OSF St. Elizabeth. “Je suis fier du travail que nous accomplissons chaque jour au service de nos communautés avec le plus grand soin et amour.”

Pour plus d’informations, visitez http://www.100tophospitals.com/.