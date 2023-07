OSF St. Elizabeth à Ottawa rend hommage à l’IA Kailey Schomas avec le prix DAISY – Shaw Local

En tant que partenaire du programme international de prix DAISY qui reconnaît les compétences cliniques et les soins compatissants des infirmières, le Centre médical OSF St. Elizabeth à Ottawa a récemment remis son prix DAISY à Kailey Schomas, inf.

Schomas est une infirmière autorisée à l’étage médical / chirurgical du centre médical OSF St. Elizabeth. Elle est salariée OSF depuis deux ans et réside à Marseille.

«Nous apprécions vraiment les soins compatissants que les IA fournissent chaque jour, et le prix DAISY est une façon de reconnaître ces personnes dévouées», a déclaré Heather Bomstad, vice-présidente et infirmière en chef de l’OSF St. Elizabeth dans un communiqué de presse.

Les nominations de Schomas comprenaient: «Kailey a montré une telle gentillesse et compassion non seulement pour moi mais aussi pour ma famille qui était en visite. Elle était patiente et m’expliquait des choses que je ne comprenais pas tant que je n’étais pas capable de les comprendre. Kailey s’asseyait avec moi et apaisait mes craintes concernant mon nouveau diagnostic et répondait à toutes les questions que j’avais ou trouverait la réponse et me le ferait savoir. Je sens qu’ils sont allés au-delà de mes soins, et je suis tellement reconnaissant qu’ils aient été mon fournisseur. Kailey Schomas illustre ce que représente, selon moi, le prix DAISY et mérite amplement cet honneur.

Le programme de récompense DAISY peut être trouvé dans plus de 2 000 établissements de santé dans les 50 États et 14 autres pays. OSF HealthCare encourage les patients, les membres de leur famille et leurs collègues à reconnaître les soignants qui ont fourni des soins et des services exceptionnels en les proposant pour un prix en l’honneur de leur dévouement. Pour plus d’informations sur les prix DAISY et Sunflower ou pour soumettre une candidature, visitez https://www.osfhealthcarefoundation.org/gratefulpatient/.