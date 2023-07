OSF St. Elizabeth à Ottawa offrira la chirurgie assistée par bras robotisé – Shaw Local

Le centre médical OSF St. Elizabeth d’Ottawa offre maintenant une arthroplastie assistée par bras robotisé avec le système Stryker Mako SmartRobotics.

Cette technologie permet aux chirurgiens orthopédistes de personnaliser les procédures de remplacement total du genou, du genou partiel et de la hanche totale pour les patients, a déclaré OSF dans un communiqué de presse. Cette nouvelle option chirurgicale offre aux patients une alternative peu invasive pour le remplacement articulaire permettant aux patients de récupérer plus rapidement et plus efficacement.

« Le système robotique Mako, qui combine la planification basée sur la tomodensitométrie 3D et l’analyse des données, permet à nos chirurgiens orthopédistes de créer un plan personnalisé pour chaque patient en fonction de son anatomie unique avant la chirurgie », Leonardo Lopez, MD, médecin-chef d’OSF St. Elizabeth Medical Center, dans un communiqué de presse. « Nous pensons que cette technologie de pointe conduira à de meilleurs résultats pour les patients du genou total, de la hanche totale et du genou partiel. Connor Kasik, DO, et Robert Mitchell, DO, sont certifiés pour effectuer des chirurgies de remplacement articulaire assistées par bras robotisé à l’OSF St. Elizabeth.

Appelez le 815-431-5746 pour plus d’informations concernant le Groupe médical OSF – Bureaux orthopédiques situés au 1050 E. Norris Drive, Suite 3A, à Ottawa ou le Groupe médical OSF – Bureau orthopédique situé au 1405 E. 12th St., Suite 700 à Mendota.

Aller à osfhealthcare.org/orthopedics pour plus d’informations.