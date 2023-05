OSF St. Elizabeth à Ottawa accueillera 3 fournisseurs en obstétrique-gynécologie – Shaw Local

L’obstétrique et gynécologie d’Ottawa travaillera en collaboration avec les médecins du groupe d’obstétrique et gynécologie Aishling Brett Cassidy, MD, James Hawkins, DO et Bryon Sweeney, DO.

Cette collaboration fournira aux patientes des soins obstétriques, des examens annuels de bien-être, traitera tous les problèmes médicaux et chirurgicaux liés aux soins de santé des femmes et accouchera au centre médical OSF St. Elizabeth.

Brett Cassidy, M.D. (Photo fournie par JoEllyn Gahan)

Cassidy a poursuivi ses études de médecine à l’Université Emory et a terminé sa résidence au Mercy Hospital and Medical Center de Chicago. Après sa résidence, il a pratiqué comme obstétricien dans l’US Air Force et a plus de 20 ans d’expérience.

James Hawkins, DO (Photo fournie par JoEllyn Gahan)

Hawkins est un obstétricien et gynécologue certifié qui pratique depuis plus de 30 ans. Il est né à Evergreen Park, dans l’Illinois, et a obtenu son diplôme de médecine au Chicago College of Osteopathic Medicine. Hawkins a terminé sa résidence dans le comté de Cook à Chicago. Massachusetts General Hospital, où il a complété une bourse de recherche en chirurgie reconstructive pour adultes.

Bryon Sweeney, DO (Photo fournie par JoEllyn Gahan)

Sweeney a grandi dans la partie est d’Aurora, dans l’Illinois, et a obtenu son baccalauréat en sciences de l’Université d’Aurora. Sweeney est allé au Lake Erie College of Osteopathic Medicine et a fait sa résidence au Resurrection Hospital de Chicago.

Les patients seront vus au bureau du Groupe médical OSF – Obstétrique et gynécologie au 1614 E. Norris Dr., Ottawa. À partir du 5 juin, les rendez-vous de patients nouveaux ou existants avec les médecins Cassidy, Hawkins et Sweeney peuvent être pris en appelant le 815-431-0435.