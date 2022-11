OSF St. Clare accueillera les événements des marchés de Noël et du gui au début de novembre – Shaw Local

Le centre médical OSF St. Clare organisera un marché de Noël de 9 h à 16 h le vendredi 4 novembre dans le hall nord et un marché du gui de 7 h à 16 h le mardi 8 novembre au Corner Nook gift magasin. Les deux événements auront lieu au 530 Park Ave. E à Princeton.

Le marché de Noël est nouveau pour OSF St. Clare et mettra en vedette une variété de vendeurs et d’artisans locaux, dont Hillside and Vine Co., de l’artisanat de Noël, des articles en tricot, des instruments de musique, des bijoux, des couronnes, des objets décoratifs et plus encore.

Le marché du gui proposera des articles de vacances dans la boutique de cadeaux, y compris des articles de Noël où les visiteurs pourront déguster des rafraîchissements et participer pour gagner un prix spécial de Noël.

Le comité de l’arbre des lumières lancera également sa campagne annuelle au marché du gui. Pour plus d’informations, visitez osfhealthcare.org/calendrier.