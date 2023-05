OSF St. Clare accueillera la collecte de sang ImpactLife le 12 juin – Shaw Local

OSF St. Clare organisera une collecte de sang communautaire ImpactLife de midi à 16 h le lundi 12 juin dans la salle de conférence White Oaks, située au 530 Park Ave. E à Princeton.

Pour faire un don, contactez ImpactLife au 800-747-5401 ou visitez www.bloodcenter.org et utilisez le code 1144 pour localiser le lecteur.

Les donneurs potentiels doivent être âgés d’au moins 17 ans ou 16 ans avec l’autorisation parentale et peser plus de 11 livres. Une pièce d’identité avec photo est nécessaire pour faire un don. Le don dure entre 45 minutes et une heure.

Pour toute question sur l’éligibilité, contactez ImpactLife au 800-747-5401.